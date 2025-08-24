Λογαριασμός
Τα ελληνικά Canadair επιχειρούν στις πυρκαγιές της Πορτογαλίας – Επίγεια ενίσχυση από 20 Έλληνες δασοκομάντος

Τα δύο πυροσβεστικά Cl 415 με τους πιλότους της ελληνικής αεροπορίας έφτασαν στην Ιβηρική χθες το μεσημέρι και ρίχτηκαν αμέσως στη μάχη με τις φλόγες

Canadair

Παρούσα η Ελλάδα στον ευρωπαϊκό μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας για τον ευρωπαϊκό νότο που δοκιμάζεται, καθώς στις πυρκαγιές της Πορτογαλίας επιχειρούν από χθες δύο ελληνικά Canadair.

Τα δύο πυροσβεστικά Cl 415 με τους πιλότους της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας έφτασαν στην Ιβηρική χθες το μεσημέρι και ρίχτηκαν αμέσως στη μάχη με τις φλόγες, 60 μίλια βόρεια του αεροδρομίου Μόντε Ρεάλ σε υψόμετρο 7000 ποδιών.

Πρόκειται για μια δύσκολη, βραχώδη περιοχή με χαμηλή βλάστηση και δέντρα και με τέσσερα ενεργά μέτωπα.

Το αίτημα της Πορτογαλίας είναι το δεύτερο στο οποίο ανταποκρίθηκε η Ελλάδα, μέσω του ευρωπαϊκού μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, καθώς από χθες επιχειρούν και στην περιοχή Genestoso, Asturias της Ισπανίας, 20 Έλληνες δασοκομάντος της ΕΜΟΔΕ.

