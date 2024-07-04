Του Χρυσόστομου Τσούφη

Μπαράζ ελέγχων για παραβάσεις στις παραλίες προανήγγειλε για τις επόμενες ημέρες ο υπουργός Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης.



Οι συναρμόδιοι φορείς, δηλαδή το υπουργείο, η ΑΑΔΕ, η Κτηματική Υπηρεσία και οι τοπικοί φορείς βρίσκονται σε επαφή για να καθορίσουν τις λεπτομέρειες της ελεγκτικής διαδικασίας καθώς πλέον έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των δημοπρασιών για τις παραχωρήσεις σε όλη την επικράτεια κι έχουν όλα τα στοιχεία στη διάθεση τους.



Το γεγονός ότι κάποιος μπορεί να είναι «φρέσκος» νικητής μιας δημοπρασίας που του δίνει το δικαίωμα να εκμεταλλευτεί μια παραλία δεν τον κάνει περισσότερο ή λιγότερο υποψήφιο για να ελεγχθεί.

Σύμφωνα με τον Κωστή Χατζηδάκη μεγάλο ποσοστό ελέγχων θα γίνει με βάση τις καταγγελίες στις οποίες έχουν προχωρήσει οι πολίτες μέσω της πλατφόρμας myCoast.



Το πρώτο κριτήριο θα είναι ο αριθμός των παραβάσεων που έχει συγκεντρώσει μια παραλία. Τα τελευταία στοιχεία – των οποίων η επικαιροποίηση επίκειται – έλεγαν ότι οι καταγγελίες προσέγγιζαν τις 9.000, για την ακρίβεια 8.911. Σύμφωνα με τον Υπουργό οι 10 πιο πολύ-καταγγελθείσες περιοχές ξεπερνούν τις 600 αναφορές η καθεμιά. Και είναι και αυτές οι οποίες θα πρέπει να περιμένουν τα κλιμάκια των ελεγκτών. Στη θεωρία λοιπόν σε συναγερμό θα πρέπει να βρίσκονται:

Χαλκιδική με 1404 καταγγελίες

Πρέβεζα με 967 καταγγελίες

Ανατολική Αττική με 900 καταγγελίες

Δωδεκάνησα με 766 καταγγελίες

Κυκλάδες με 680 καταγγελίες

Επιπλέον, ειδική βαρύτητα θα δοθεί στις επώνυμες καταγγελίες οι οποίες εκ της φύσεως τους θεωρούνται και οι πιο αξιόπιστες αφού ο καταγγέλλων αναλαμβάνει επώνυμα την ευθύνη των λεγομένων του. Υπολογίζεται ότι περίπου 1 στις 8 καταγγελίες, 1100 συνολικά είναι επώνυμες και οι αρχές σκοπεύουν να τις αξιοποιήσουν και εφόσον ευσταθούν τα πρόστιμα θα πέσουν βροχή.

Πρόστιμα τα οποία ποικίλλουν ανάλογα με το είδος της παράβασης. Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο μεταξύ των υποχρεώσεων των παραχωρησιούχων είναι:

Διασφάλιση ότι τουλάχιστον το 50% της παραλίας θα μένει ελεύθερο. Το εμβαδό κάθε παραχώρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500τ.μ.

Τα ομπρελοκαθίσματα να καταλαμβάνουν έως το 60% της παραχώρησης ή 30% για παραλίες σε περιοχές Natura. Θα πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 4 μέτρα από τη θάλασσα.

Η απόσταση μεταξύ των παραχωρήσεων να είναι 6 μέτρα τουλάχιστον

Ελεύθερη κι απρόσκοπτη πρόσβαση για το κοινό, ειδικές προβλέψεις για άτομα με αναπηρία

Ανάρτηση πινακίδας σε εμφανές σημείο με τις λεπτομέρειες της παραχώρησης

Ύπαρξη ναυαγοσώστη

Ποινές

Αυθαίρετη κατάληψη: επιβάλλεται σφράγιση και διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης στον χώρο που έχει καταληφθεί, ο χώρος σφραγίζεται με ταινία και απαγορεύεται η είσοδος και οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα σε αυτόν. Επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το τετραπλάσιο του ανταλλάγματος της παραχώρησης και αποκλεισμός του παραβάτη από κάθε διαδικασία παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας για πέντε χρόνια.

Υπέρβαση παραχώρησης: Για υπερβάσεις άνω του 30% προβλέπονται αποκλεισμός από τη συμμετοχή σε δημοπρασίες για 5 έτη κι αναστολή λειτουργία της επιχείρησης. Για μικρότερες υπερβάσεις προβλέπονται πρόστιμα.

Παρεμπόδιση ελεύθερης πρόσβασης του κοινού: Πρόστιμα από 2.000€ έως 60.000€

Μεταβολές στο περιβάλλον: Ποινικές κυρώσεις

