ΜyCoast: από 1.000 καταγγελίες σε 5 ημέρες- Ελεγχοι και πρόστιμα

Εκτεταμένους ελέγχους σε 14 παραλίες σε όλη τη χώρα, οι οποίες συγκέντρωσαν τις περισσότερες καταγγελίες πολιτών, πραγματοποίησαν οι κτηματικές υπηρεσίες της Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και τους κατά τόπους Δήμους.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Είναι χαρακτηριστικό πώς μέσα σε μόλις 5 ημέρες εξετάστηκαν πάνω από 1.000 καταγγελίες πολιτών, εκ των οποίων οι 604 είχαν υποβληθεί μέσω της MyCoast , καθώς και εκατοντάδες τηλεφωνικές καταγγελίες (πάνω από 400) που συγκέντρωσαν οι κτηματικές υπηρεσίες.

Από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν προέκυψε πως η εικόνα στις παραχωρήσεις για επιχειρηματική δραστηριότητα στις παραλίες είναι σαφώς καλύτερη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Εντούτοις, από ένα μέρος των προϊόντων που ελέχθησαν, διαπιστώθηκαν παραβάσεις που κυμαίνονταν από την απουσία σήμανσης μέχρι τις υπερβάσεις του υπό κατάληψη χώρου από επιπλέον ομπρελοκαθίσματα και άλλες κατασκευές.

Επιπλέον, 3 επιχειρήσεις σφραγίστηκαν καθότι δεν διέθεταν σύμβαση παραχώρησης, ενώ συνολικά έχουν μέχρι στιγμής επιβληθεί πρόστιμο άνω των 350.000 ευρώ.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε: « Με συνεχείς ελέγχους σε όλη τη χώρα και αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες κάνουμε πράξη την πρότασή μας να εφαρμοστεί η νομιμότητα παντού. Οι μαζικοί έλεγχοι των τελευταίων ημερών δείχνουν πως η εικόνα στις παραλίες είναι σαφώς πιο βελτιωμένη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχον, ωστόσο, εστίες παρανομίας που εντοπίζονται- με τη συμβολή πολλές φορές των ιδίων των πολιτών- και αντιμετωπίζονται εφαρμόζοντας στο ακέραιο την νομοθεσία. Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε, από την μια, τόσο το περιβάλλον όσο και το δικαίωμα του πολίτη για ελεύθερη πρόσβαση στην παραλία, και από την άλλη, να διαφυλάξουμε το τουριστικό μας προϊόν αλλά και την υγιή επιχειρηματικότητα που εκπροσωπείται από τις επιχειρήσεις που κάνουν σωστά τη δουλειά τους ».

Αναλυτικά, οι παραλίες που συγκέντρωσαν πανελλαδικά τις περισσότερες καταγγελίες και ελέγχθηκαν κατά προτεραιότητα είναι οι εξής:

Παραλία Κρυονέρι στον Δήμο Πάργα.

Εξετάστηκαν 169 καταγγελίες μέσω της εφαρμογής MyCoast και δεκάδες τηλεφωνικές καταγγελίες που φορούσαν 13 επιχειρήσεις. Σε όλες τις διαπιστώθηκε αυθαίρετη χρήση επιπλέον τμήματος της παραλίας που υπερέβαινε τη συμφωνημένη έκταση.

Παραλία Βάλτος στον Δήμο Πάργα.

Εξετάστηκαν 50 καταγγελίες πολιτών και επιβλήθηκαν 2 πρόσθετα αυθαίρετης χρήσης επιπλέον τμήματος της παραλίας που υπερέβαινε τη συμφωνημένη έκταση.

Τα ομπρελοκαθίσματα απομακρύνθηκαν άμεσα από τους ιδιοκτήτες των προϊόντων.

Παραλία Λαγονήσι στον Δήμο Σιθωνίας στη Χαλκιδική.

Εξετάστηκαν 49 καταγγελίες και διαπιστώθηκαν υπέρβαση στην κατάληψη τμήματος της παραλίας από επιπλέον ομπρελοκαθίσματα, τα οποία απομακρύνθηκαν αμέσως.

Παραλία Θυμάρι στον Δήμο Αναβύσσου στην Ανατολική Αττική.

Εξετάστηκαν 4 καταγγελίες μέσω της εφαρμογής MyCoast αλλά και δεκάδες τηλεφωνικές καταγγελίες πολιτών. Έγινε σφράγιση της επιχείρησης λόγω έλλειψης άδειας λειτουργίας και της επιβλήθηκε πρόστιμο αξίας 220.000 ευρώ.

Παραλία Μασούρι στην Κάλυμνο.

Εξετάστηκαν 47 καταγγελίες όπου εντοπίστηκαν παραβάσεις και στις 8 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραλία. Διαπιστώθηκε αυθαίρετη χρήση επιπλέον τμήματος της παραλίας που υπερέβαινε τη συμφωνημένη έκταση και σε κάποιες περιπτώσεις κατασκευές εντός αιγιαλού.

Παραλία ΝΑΟΚ στην πόλη της Κέρκυρας.

Εξετάστηκαν 10 καταγγελίες μέσω της εφαρμογής MyCoast και δεκάδες τηλεφωνικές καταγγελίες πολιτών. Εντοπίστηκαν παράνομα ομπρελοκαθίσματα τα οποία και απομακρύνθηκαν άμεσα.

Παραλία Κλήμα στην Αίγινα. Εξετάστηκαν 43 καταγγελίες πολιτών, δεν εντοπίστηκε ωστόσο καμία παράβαση.

Νέα Ηράκλεια στη Δημοτική Κοινότητα Καλλικράτειας στη Χαλκιδική.

Εξετάστηκαν 41 καταγγελίες.

Στις 6 από τις 8 επιχειρήσεις όπου δραστηριοποιούνται στην περιοχή δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις, ενώ στις υπόλοιπες διαπιστώθηκε αυθαίρετη χρήση επιπλέον τμήματος της παραλίας που υπερέβαινε τη συμφωνημένη έκταση.

Παραλία στην πόλη της Ρόδου όπου εξετάστηκαν 40 καταγγελίες.

Διαπιστώθηκαν αυθαίρετες κατασκευές σε επιχειρήσεις της περιοχής για τις εταιρείες που εκδόθηκαν πρωτόκολλα κατεδάφισης.

Παραλία στη θέση «Νέρων Καλλιθέας» στο Φαληράκι της Ρόδου.

Εξετάστηκαν 21 καταγγελίες πολιτών μέσω της εφαρμογής MyCoast και δεκάδες τηλεφωνικές καταγγελίες, ενώ ήδη έχει σχηματιστεί φάκελος δικογραφίας.

Εντοπίστηκαν 8 επιχειρήσεις οι οποίες είχαν καταλάβει παράνομα επιπλέον έκταση παραλίας με ομπρελοκαθίσματα και κατασκευές.

Παραλία Λούρου στο Μεσολόγγι.

Εξετάστηκαν 33 καταγγελίες μέσω της εφαρμογής MyCoast και δεκάδες τηλεφωνικές καταγγελίες. Έγινε αυτοψία στην επιχείρηση όπου διαπιστώθηκαν αυθαίρετες κατασκευές, υπερβάσεις του χώρου μίσθωσης και αλλοιώσεις του χώρου μορφολογίας. Η επιχείρηση σφραγίστηκε και επιβλήθηκε πρόστιμο 36.566 ευρώ.

Παραλία Αγία Μαρίνα-Μικρολίμανο του Δήμου Λαυρεωτικής.

Εξετάστηκαν 32 καταγγελίες πολιτών. Διαπιστώθηκε αυθαίρετη κατάληψη αιγιαλού και παράνομες κατασκευές από την επιχείρηση που δραστηριοποιείται εκεί. Οι αρχές προχώρησαν στη φράση της επιχείρησης και στην επιβολή προστίμου ύψους 30.764 ευρώ.

Παραλίες Γλάρων, Αγίας Φωτεινής και Καρφά στο Χίο.

Συνολικά εξετάστηκαν 35 καταγγελίες πολιτών. Σε σύνολο 22 παραχωρήσεων διαπιστώθηκαν 6 παραβάσεις που αφορούσαν στην κατάληψη από ομπρελοκαθίσματα επιπλέον εκτάσεις παραλίας πέραν των συμφωνηθέντων.

Παραλία Σχοινιά και Ζούμπερι στην Ανατολική Αττική.

Εξετάστηκαν 30 καταγγελίες πολιτών.

Στις 4 επιχειρήσεις στους Σχοινιά εντοπίστηκαν 1 επιχείρηση με υπέρβαση κατάληψης χώρου από ομπρελοκαθίσματα, ενώ στην παραλία Ζούμπερι δεν διαπιστώθηκε καμία παράβαση από τις 6 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εκεί.

Οι έλεγχοι πρόκειται να συνεχιστούν ακόμη πιο εντατικά το επόμενο διάστημα, δίνοντας προτεραιότητα σε εκείνες τις περιοχές με τις περισσότερες καταγγελίες πολιτών αλλά και σε εκείνες όπου υπάρχει πληθώρα επώνυμων καταγγελιών.

Παράλληλα, μέσα στις επόμενες ημέρες πρόκειται να πραγματοποιηθούν πτήσεις drones σε περιοχές των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν παραβάσεις από τους παραχωρησιούχους των παραλιών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.