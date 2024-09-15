My Style Rocks: Οι 8 fashionistas που θα δούμε

Στα Bootcamps κατάφεραν να ξεχωρίσουν με τις εμφανίσεις και την ενέργειά τους. Πήραν το εισιτήριο για την πρώτη διαγωνιστική εβδομάδα του My Style Rocks που ξεκινάει τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου στις 16.30 στον ΣΚΑΪ. Ας γνωρίσουμε καλύτερα τις οκτώ fashionistas του My Style Rocks που είναι έτοιμες να εντυπωσιάσουν την κριτική επιτροπή και το τηλεοπτικό κοινό με τα πιο πρωτότυπα looks!

Μαρία Ανδριοπούλου

Ηλικία: 29

Πόλη: Περιστέρι

Ιδιότητα: Content Creator

Από μικρή ηλικία είχε άποψη για τα ρούχα αν και μέχρι το λύκειο φορούσε αποκλειστικά φόρμες. Εργαζόταν ως υπεύθυνη σε μαγαζί εστίασης αλλά παραιτήθηκε όταν αρρώστησε ο πατέρας της για να είναι κοντά του. Πλέον ασχολείται με τα social. Θεωρεί ότι έχει κομψό στυλ. Δεν πάει με την μόδα, απλώς την παρακολουθεί. Αγοράζει fast fashion κομμάτια γιατί τα θεωρεί μια οικονομική πρόσβαση στην μόδα. Χαρακτηρίζει τον εαυτό της πεισματάρα και δυναμική. Δηλώνει ιδιότροπη σε όλα της!

«Ξεχωρίζω την Ιωάννα Τούνη και την Emilia Vodos, τόσο στυλιστικά όσο και ως γυναίκες. Έρχομαι στο My Style Rocks για να αποδείξω ό,τι φοράω τα ρούχα και δεν με φοράνε!»

Χριστιάνα Καρνέζη

Ηλικία: 33

Πόλη: Αθήνα

Ιδιότητα: Μοντέλο / Ηθοποιός

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Πάντα της άρεσε η μόδα, να μελετάει τις τάσεις, να παρακολουθεί τα trends και να ντύνεται εντυπωσιακά. Είναι μοντέλο και ηθοποιός, και έχει συνεργαστεί στο θέατρο με τον Μάρκο Σεφερλή. Το στυλ της το περιγράφει ως αριστοκρατικό, σικ και κομψό ενώ νιώθει πως ταυτίζεται με την Ιωάννα Τούνη. Σε ότι αφορά τη σχέση της με τις γυναίκες δηλώνει πως τα πάει πολύ καλά… με τις φίλες της!

«Στόχος μου στο My Style Rocks είναι να αποδείξω πως μία γυναίκα μπορεί να ντύνεται όμορφα και σικάτα χωρίς να “λούζεται” με μάρκες.»

Ειρήνη Κουλιανού

Ηλικία: 45

Πόλη: Αιγάλεω

Ιδιότητα: Ιδιωτική υπάλληλος

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Αιγάλεω. Σπούδασε fashion styling στο Μιλάνο το 2004 όπου έμεινε για 2 χρόνια. Εργάζεται ως πωλήτρια. Δεν της αρέσει να βάζει ταμπέλα στο στιλ της. Νιώθει πολύ δημιουργική. Ακόμα κι ένα τρύπιο παντελόνι δηλώνει πως μπορεί να βρει τον τρόπο να το κάνει ρούχο. Θεωρεί πως είναι ήρεμη και απόλυτη, αλλά πιστεύει πως μπορεί να βάλει τον άλλον στη θέση του.

«Πάντα παρακολουθούσα το My Style Rocks, τώρα όμως μου βγήκε αυθόρμητα να πω ότι είμαι έτοιμη και αποφασισμένη να το δοκιμάσω!»

Έλλη Μπαλτά

Ηλικία: 26

Πόλη: Αθήνα

Ιδιότητα: Social media manager / Content creator

Κατάγεται από τη Μάνη αλλά ζει στην Αθήνα. Από μικρή ασχολείται με τη μόδα. Kάνει εκκεντρικές εμφανίσεις, διαβάζει βιβλία για τη μόδα ενώ χαρακτηρίζει το στιλ της «classy και sexy». Της αρέσει μία γυναίκα να αναδεικνύει τη σεξουαλικότητά της χωρίς όμως να χάνει το class της. Για τον εαυτό της λέει πως είναι μια δυναμική, αισιόδοξη και διασκεδαστική γυναίκα αλλά παράλληλα συναισθηματική και αντιδραστική.

«Μπορεί ορισμένες γυναίκες να έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν ένα επώνυμο αξεσουάρ, όμως η μέση Ελληνίδα δεν μπορεί να το στηρίξει αυτό. Στο My Style Rocks θα δείξω πως μπορείς να φαίνεσαι κομψή με οικονομικό τρόπο.»



Ιωάννα Μπαράκη

Ηλικία: 37

Πόλη: Γιαννιτσά

Ιδιότητα: Content Creator

Κατάγεται από τα Γιαννιτσά και ζει εκεί. Είναι παντρεμένη και μαμά δύο παιδιών. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται με το Instagram δημιουργώντας video για καταστήματα. Της αρέσει το sexy ανδρόγυνο στιλ, το ροζ χρώμα και έχει μια άρνηση για τα πολύχρωμα ή φλοράλ! Ψωνίζει fast fashion αλλά και second hand. Υποστηρίζει πως ως χαρακτήρας είναι πολύ κοινωνική, δοτική και ειλικρινής αλλά παράλληλα οξύθυμη και ανυπόμονη. Δεν θα ενοχληθεί από μία προκλητική εμφάνιση, αλλά θα ενοχληθεί όταν δεν υπάρχει σκέψη και σύνδεση μεταξύ των ρούχων.

«Οι αγαπημένες μου διαγωνιζόμενες από το My Style Rocks είναι η Όλγα Κοτλιδά αλλά και η Ραμόνα Βλαντή γιατί διέθεταν στιλ και άποψη.»

Κατερίνα Πεφτίτση

Ηλικία: 32

Πόλη: Αθήνα

Ιδιότητα: Social media/Plus size μοντέλο/Μαθήματα make up artist/Ηθοποιός

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κατερίνη. Πήγε σε μουσικό γυμνάσιο και λύκειο. Στα 18 της μετακόμισε στην Αθήνα για να σπουδάσει Υποκριτική. Η βασική δουλειά της είναι plus size μοντέλο. Παράλληλα τρέχει διαφημιστικά στα social, διοργανώνει σεμινάρια make up και συμμετέχει σε θεατρικές παραστάσεις. Μικρή ήταν αγοροκόριτσο. Αυτό άλλαξε όταν ένα αγόρι που της άρεσε, τη φώναξε… μπρο! Το στυλ της έχει πολλές εκφάνσεις και θεωρεί ότι πρέπει να ντυνόμαστε όπως νιώθουμε. Θέλει πάντα να γίνεται το δικό της, ωστόσο της αρέσει να βοηθάει τους άλλους.

«Στο My Style Rocks θέλω να δείξω ότι υπάρχει μόδα για τις γυναίκες που έχουν παραπάνω κιλά και να αναδείξω νέους σχεδιαστές.»

Ναταλία Σταμούλη

Ηλικία: 28

Πόλη: Πέραμα

Ιδιότητα: Μοντέλο

Έχει καταγωγή από την Αλβανία. Γεννήθηκε και έζησε στην Ελλάδα μέχρι τα 12, έπειτα οι γονείς της αποφάσισαν να επιστρέψουν στα Τίρανα. Μεγαλώνοντας επέστρεψε μόνιμα στην Ελλάδα. Ασχολείται με το μόντελινγκ από την ηλικία των 16. Έχει κάνει πασαρέλα σε fashion week στο Παρίσι και το 2013 κέρδισε τον τίτλο της Miss Earth Albania. Περιγράφει το στυλ της ως κομψό, της αρέσει να πειραματίζεται και να γίνεται λίγο πιο extravaganza.

«Παρακολουθώ πολλά χρόνια το My Style Rocks και μου αρέσει πολύ. Τώρα που μπαίνω, θα βάλω τα δυνατά μου!»

Σοφία Χριστοδούλου

Ηλικία: 20

Πόλη: Αθήνα

Ιδιότητα: Φοιτήτρια

Είναι από την Κύπρο, σπουδάζει και ζει στην Αθήνα. Έχει τέσσερα αδέλφια. Η μητέρα τους τούς μετέφερε τη λογική ότι τα ρούχα ξεχωρίζουν μόνο αν τα φτιάχνεις εσύ! Ξέρει από πατρόν αλλά δεν ξέρει να ράβει. Σπουδάζει Επικοινωνία στο Πάντειο και θέλει να ασχοληθεί με την δημοσιογραφία της μόδας. Στιλιστικά ξεχωρίζει τα ‘90ς και θα χαρακτήριζε minimal τις εμφανίσεις της. Για εκείνη αντιαισθητικό σε μια γυναίκα είναι το απεριποίητο, το οποίο δεν σχετίζεται πάντα με τα ρούχα.



«Έρχομαι στο My Style Rocks για να δείξω στα νεότερα κορίτσια πως δεν χρειάζεται να φοράνε όλες τα ίδια ρούχα.»

Δείτε το τρέιλερ:

Πηγή: skai.gr

