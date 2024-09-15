Λογαριασμός
Νεαρή τουρίστρια βρέθηκε νεκρή στο δωμάτιό της στην Κρήτη

Επί τόπου βρέθηκε γιατρός του ΕΚΑΒ ο οποίος δυστυχώς διαπίστωσε τον θάνατό της.

ΕΚΑΒ

Νεαρή γυναίκα από τη Γερμανία βρέθηκε νεκρή μέσα στο δωμάτιό της σε ξενοδοχείο στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το ekriti.gr, πρόκειται για μια 27χρονη από τη Γερμανία η οποία λίγο μετά τις 7 το πρωί του Σαββάτου (14/9) βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στο δωμάτιο ξενοδοχείου όπου διέμενε στη Χερσόνησο.

Επί τόπου βρέθηκε γιατρός του ΕΚΑΒ ο οποίος δυστυχώς διαπίστωσε τον θάνατό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες η νεαρή γυναίκα λάμβανε φαρμακευτική αγωγή.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Κρήτη ξενοδοχείο νεκρή Τουρίστρια
