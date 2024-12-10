Λογαριασμός
Ο Δημήτρης Γιαγτζόγλου συναντάει τον Θανάση Λάλα – Ακούστε τη συζήτηση στον ΣΚΑΪ 100,3 και δείτε τη στο ΣΚΑΪ.gr

"Όψεις" της επικαιρότητας, και απόψεις που θα συζητηθούν - Απόψε Τρίτη, στις 23:00, στον ΣΚΑΪ 100,3 και στο ΣΚΑΙ.gr η ενδιαφέρουσα συζήτηση   

ΣΚΑΪ: Ο Δημήτρης Γιαγτζόγλου συναντάει τον Θανάση Λάλα

Μια αντισυμβατική "συνάντηση", με ποικίλα και ενδιαφέροντα θέματα, "όψεις" της επικαιρότητας, και απόψεις που θα συζητηθούν, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν, στις 11 το βράδυ, οι ακροατές του ΣΚΑΪ 100,3 και αναγνώστες του ΣΚΑΙ.gr. Πρόκειται για τη συζήτηση του Δημήτρη Γιαγτζόγλου με τον γνωστό δημοσιογράφο, συγγραφέα και ζωγράφο Θανάση Λάλα στο στούντιο του ραδιοφώνου του ΣΚΑΪ. 

Θα έχετε την ευκαιρία να δείτε τη συνέντευξη μέσω της webcam του ΣΚΑΪ.gr και να την ακούσετε στον ΣΚΑΪ 100,3. Απόψε Τρίτη, στις 23:00. 

