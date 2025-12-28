Μπλόκο Χαλκηδόνας: «Είμαστε ενωμένοι με τα αιτήματα της Νίκαιας» – Κατηγορεί την κυβέρνηση για επικοινωνιακά παιχνίδια

Οξείς τόνους απέναντι στην κυβέρνηση υιοθετεί το μπλόκο Χαλκηδόνας, το οποίο καταγγέλλει προσπάθεια καλλιέργειας διχασμού στον αγροτικό κόσμο που βρίσκεται σε κινητοποιήσεις, μέσω –όπως αναφέρει– επικοινωνιακών χειρισμών.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι παραμένει πλήρως ευθυγραμμισμένο με τα κοινά αιτήματα των αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων, όπως αυτά διαμορφώθηκαν στις πανελλαδικές συσκέψεις των μπλόκων, απορρίπτοντας κάθε προσπάθεια παραποίησης της στάσης του.

Το μπλόκο Χαλκηδόνας θέτει επίσης ζήτημα διαφάνειας στον διάλογο με την κυβέρνηση, ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις στα αιτήματα του αγροτικού κόσμου και σαφή τοποθέτηση για κρίσιμα θέματα που επηρεάζουν το μέλλον της αγροτικής οικονομίας.

Το μπλόκο Χαλκηδόνας αναφέρει αναλυτικά τα εξής:

«Από εχθές γινόμαστε μάρτυρες ενός ακόμα επεισοδίου του επικοινωνιακού παιχνιδιού της κυβερνήσεως να σπείρει την διχόνοια στον αγροτικό κόσμο που βρίσκεται σε κινητοποίηση. Σε αυτήν την προσπάθεια της έχει αρωγό και κάποιους πρόθυμους νεροκουβαλητές, όπως είναι η «ομάδα αλήθειας».

Ως μπλόκο Χαλκηδόνας πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι τασσόμαστε πίσω από τα αιτήματα των αγροτών – κτηνοτρόφων – μελισσοκόμων – αλιέων, όπως αυτά στάθηκαν μετά την πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων της Νίκαιας. Επουδενί δεν έχουμε διαχωρίσει τη στάση μας από τις αποφάσεις που πάρθηκαν από τη σύσκεψη της Νίκαιας και του Λευκώνα. Η προσπάθεια παραποίησης της αλήθειας θα πέσει ακόμη μία φορά στο κενό.

Η κυβέρνηση διατυμπανίζει πως οι πόρτες του διαλόγου είναι ανοιχτές, πως έχει λύσει τα 20 από τα 27 αιτήματα, αλλά δεν μας απαντά ποια είναι αυτά τα 20 που έχει δώσει λύση και ποια είναι αυτά τα 7 που θα συζητήσει. Επίσης, δεν μας λέει τίποτα για τη συμφωνία της Mercosur, ποιες είναι οι συνέπειές της και ποια είναι η στάση της απέναντι σε αυτή τη συμφωνία.

Ας αφήσει η κυβέρνηση την επικοινωνία και ας ασχοληθεί με την ουσία. Να απαντήσει γραπτώς στα αιτήματα που παρέλαβε.

Ως μπλόκο Χαλκηδόνας πιστεύουμε πως ο όποιος διάλογος πρέπει να γίνεται στο φως και όχι πίσω από κλειστές πόρτες. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει την ευθύνη και πρέπει να αναλάβει να δώσει τις λύσεις στα δίκαια αιτήματα του αγροτικού κόσμου, ούτως ώστε από αυτές να διαφανεί πως υπάρχει προοπτική για μία βιώσιμη αγροτική οικονομία που θα αναστρέψει την ερημοποίηση της υπαίθρου».

