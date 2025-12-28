Με κλεμμένο όχημα συνελήφθη 25χρονος τράπερ στη Γλυφάδα

Στη σύλληψη γνωστού τράπερ και ενός ακόμη ατόμου προχώρησαν χθες το απόγευμα αστυνομικοί στη Γλυφάδα, έπειτα από έλεγχο σε όχημα που, όπως διαπιστώθηκε, είχε δηλωθεί ως κλεμμένο. Μετά την αρχική πληροφορία, όπως γράφει το ertnews.gr, ότι ο 25χρονος μουσικός τελούσε σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση (βραχιολάκι), καθώς είχε αποφυλακιστεί για παλαιότερη υπόθεση απαγωγής, έγινε γνωστό ότι μόλις στις 12 Δεκεμβρίου του είχε αφαιρεθεί ο συγκεκριμένος περιοριστικός όρος και είχε αντικατασταθεί με παρουσία σε αστυνομικό τμήμα και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Το χρονικό της σύλληψης

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 18:00, όταν αστυνομικοί σταμάτησαν για έλεγχο τον 25χρονο στην οδό Κύπρου, στο κέντρο της Γλυφάδας. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε είχε δηλωθεί ως κλεμμένο από το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Στο όχημα επέβαινε και δεύτερο άτομο, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε μικροποσότητα ναρκωτικών, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και αυτό.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του μουσικού με τη διαδικασία του αυτοφώρου, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή και χρήση κλεμμένου οχήματος. Ο γνωστός τράπερ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα, προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που του αποδίδονται.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.