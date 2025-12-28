Λογαριασμός
Καισαριανή: Εμπρηστική επίθεση σε φορτηγά εταιρείας διανομών – Κάηκαν και Ι.Χ. (Βίντεο)

Στόχος εμπρηστικής επίθεσης έγιναν τα ξημερώματα τρία φορτηγά εταιρείας διανομών στην περιοχή της Καισαριανής

Καισαριανή

Στόχος εμπρηστικής επίθεσης έγιναν τα ξημερώματα τρία φορτηγά εταιρείας διανομών στην περιοχή της Καισαριανής

Η πυρκαγιά που προκλήθηκε, μάλιστα, επεκτάθηκε και σε Ι.Χ. που βρίσκονταν στο σημείο. 

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά έως τώρα, δεν έχει εντοπιστεί κάποιος εμπρηστικός μηχανισμός και το σενάριο που εξετάζουν οι Αρχές είναι οι δράστες να περιέλουσαν τα φορτηγά με εύφλεκτο υγρό, πριν τους βάλουν φωτιά. 

Οι έρευνες για την υπόθεση βρίσκονται σε εξέλιξη. 

Πηγή: Καθημερινή

