Στόχος εμπρηστικής επίθεσης έγιναν τα ξημερώματα τρία φορτηγά εταιρείας διανομών στην περιοχή της Καισαριανής.

Η πυρκαγιά που προκλήθηκε, μάλιστα, επεκτάθηκε και σε Ι.Χ. που βρίσκονταν στο σημείο.

Καισαριανή: Εμπρηστική επίθεση σε φορτηγά εταιρείας διανομών – Κάηκαν και Ι.Χ. pic.twitter.com/JuxfxI42sp — Kathimerini_Web (@KathimeriniWeb) December 28, 2025

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά έως τώρα, δεν έχει εντοπιστεί κάποιος εμπρηστικός μηχανισμός και το σενάριο που εξετάζουν οι Αρχές είναι οι δράστες να περιέλουσαν τα φορτηγά με εύφλεκτο υγρό, πριν τους βάλουν φωτιά.

Οι έρευνες για την υπόθεση βρίσκονται σε εξέλιξη.

