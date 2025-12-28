Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες, οι οποίοι έχουν αποκλείσει εκ νέου από χθες την Εθνική Οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης σε τουλάχιστον τρία σημεία.

Κλειστή είναι η αερογέφυρα στη Νίκαια της Λάρισας.

Στο μεταξύ, αυτή την ώρα αγρότες κατευθύνονται προς τα διόδια Μακρυχωρίου προκειμένου να ανοίξουν τις μπάρες μέχρι τις 5 το απόγευμα, ενώ αύριο 5 με 7 το απόγευμα θα κλείσουν και τις παρακαμπτήριες οδούς.

Την Τρίτη θα ανοίξουν τους δρόμους για να διευκολυνθούν οι εκδρομείς.

Στα Μάλγαρα, οι αγρότες απέκλεισαν εκ νέου χθες, την εθνική οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς Αθήνα και οι οδηγοί χρησιμοποιούν παρακαμπτήριους δρόμους. Ο αποκλεισμός θα ισχύσει μέχρι και την Τρίτη οπότε και θα ανοίξει ο δρόμος.

Κλειστή είναι η εθνική στο ύψος του Κάστρου Βοιωτίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Οι αγρότες της Καρδίτσας άνοιξαν νωρίτερα τις μπάρες στα διόδια του Ε65 στους Σοφάδες.

Παράλληλα, το Τελωνείο των Ευζώνων θα είναι και σήμερα κλειστό και στα δύο ρεύματα έως τις τέσσερις το απόγευμα και από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ.

Κλειστοί μόνο για τα φορτηγά τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη, θα είναι εν τω μεταξύ οι σταθμοί διέλευσης του Προμαχώνα και της Εξοχής στη Δράμα.

Στο μεταξύ, ουσιαστικό διάλογο με την κυβέρνηση ζητούν εκπρόσωποι 18 αγροτικών μπλόκων κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι πραγματοποίησαν χθες συνάντηση στην Επανομή Θεσσαλονίκης.

