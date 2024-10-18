Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Παρασκευή, στελέχη της ομάδας Κ9/Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) με τη συνδρομή στελεχών του γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας, προέβησαν στη σύλληψη δύο (02) αλλοδαπών, ηλικίας 47 και 48 ετών, για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (Ν. 2960/2001), οι οποίοι αποπειράθηκαν να μεταφέρουν παράνομα στο εξωτερικό ποσότητα λαθραίων τσιγάρων.

Ειδικότερα, σε έλεγχο που διενεργήθηκε στην πύλη εισόδου του λιμένα εξωτερικού Ηγουμενίτσας σε Ι.Χ.Ε όχημα τύπου VAN, με οδηγό τον 47χρονο και συνεπιβάτη τον 48χρονο, εντοπίστηκαν στα πλευρικά εσωτερικά τοιχώματα και στη συρόμενη πόρτα του χώρου φόρτωσης πίσω από ξύλινη επένδυση που είχε τοποθετηθεί για λόγους απόκρυψης, συνολικά τρεις χιλιάδες τριακόσια τριάντα οκτώ (3.338) πακέτα λαθραίων τσιγάρων είκοσι τεμαχίων το καθένα. Τα λαθραία τσιγάρα τουρκικής προέλευσης δεν έφεραν την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας που διενεργεί τη προανάκριση, κατασχέθηκε το Ι.Χ.Ε./VAN όχημα καθώς και τα ανευρεθέντα τσιγάρα, τα οποία πρόκειται να παραδοθούν στο Τελωνείο Ηγουμενίτσας.

Πηγή: skai.gr

