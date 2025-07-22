Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά, που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης στη θέση Ήμερος Τόπος, στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:30 σε χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα και δεν απειλούσε κατοικημένη περιοχή.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 2 ελικόπτερα ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Πηγή: skai.gr

