Ρόδος: Του είπαν πως έχει κρύωμα και μετά το εξιτήριο πέθανε

Το 2021, όταν ένας 47χρονος πήγε στο νοσοκομείο με έντονους πόνους στον θώρακα, έπειτα από εξετάσεις, ο παθολόγος τού είπε να επιστρέψει σπίτι του και να πάρει παυσίπονο γιατί έχει κρύωμα. 15 λεπτά μετά κατέρρευσε από έμφραγμα μέσα στο φαρμακείο.
Η σύζυγός του, σοκαρισμένη, μιλά στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ και εξιστορεί όλα όσα συνέβησαν. Πλέον, το περιστατικό έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.