Ρόδος: Του είπαν πως έχει κρύωμα και μετά το εξιτήριο πέθανε

Το 2021, όταν ένας 47χρονος πήγε στο νοσοκομείο με έντονους πόνους στον θώρακα, έπειτα από εξετάσεις, ο παθολόγος τού είπε να επιστρέψει σπίτι του και να πάρει παυσίπονο γιατί έχει κρύωμα. 15 λεπτά μετά κατέρρευσε από έμφραγμα μέσα στο φαρμακείο.

Η σύζυγός του, σοκαρισμένη, μιλά στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ και εξιστορεί όλα όσα συνέβησαν. Πλέον, το περιστατικό έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης.

Πηγή: skai.gr

