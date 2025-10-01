Νέα ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΥΔΑΠ μετά τις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν για πιθανό πρόβλημα στην ποιότητα του νερού σε Δήμους των νοτίων προαστίων.

Όπως τονίζει η εταιρεία, δεν υπήρξε ποτέ ζήτημα ασφάλειας για τους καταναλωτές, καθώς οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Δευτέρας από τα πιστοποιημένα εργαστήριά της δεν έδειξαν καμία ανωμαλία.

Υπενθυμίζεται ότι, χθες χιλιάδες κάτοικοι των νοτίων προαστίων της Αττικής ανέφεραν προβλήματα με το νερό, και συγκεκριμένα για διαφοροποίηση οσμής στο νερό της βρύσης, στις περιοχές Αγίου Δημητρίου, Αλίμου, Δάφνης, Νέας Σμύρνης, Παλαιού Φαλήρου και Νέου Κόσμου.

Η εταιρεία και με χθεσινή της ανακοίνωση της διαβεβαίωσε ότι δεν υπήρξε θέμα με την ποιότητα του νερού και ότι το φαινόμενο ήταν παροδικό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΥΔΑΠ:

Σε συνέχεια ανακριβών αναφορών που είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την ποιότητα του νερού σε Δήμους των Νοτίων Προαστίων, η ΕΥΔΑΠ δηλώνει κατηγορηματικά ότι ουδέποτε τέθηκε ζήτημα ασφάλειας στην κατανάλωση του νερού.

Αυτό επιβεβαιώθηκε από πολλαπλούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν χθες το βράδυ στο πεδίο από τα διαπιστευμένα εργαστήρια της ΕΥΔΑΠ.

Η ποιότητα του νερού της ΕΥΔΑΠ ελέγχεται διαρκώς, πληρώντας τις υψηλότερες προδιαγραφές».

Πηγή: skai.gr

