Στη Δικαιοσύνη κατέληξε καβγάς ανάμεσα σε νύφη και πεθερά στη Θεσσαλονίκη, με την πρώτη να κατηγορείται ότι χτύπησε τη δεύτερη κι αφού την κλείδωσε στο σπίτι, άρπαξε την τραπεζική της κάρτα κι έφυγε.

Όπως έγινε γνωστό, το περιστατικό συνέβη, χθες το μεσημέρι, σε περιοχή της Τούμπας – Τριανδρίας.

Νύφη και πεθερά, με καταγωγή από τη Γεωργία, ζουν στο ίδιο σπίτι με το 9χρονο παιδί της 42χρονης και εγγόνι της 74χρονης, ενώ ο πατέρας του παιδιού έχει αποβιώσει.

H 74χρονη πεθερά απευθύνθηκε σε νοσοκομείο της πόλης, μέσω του οποίου ενημερώθηκε η αστυνομία.

Μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών, η 74χρονη αποχώρησε από το νοσοκομείο.

Η 42χρονη νύφη συνελήφθη και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις ανακριτικές αρχές της Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενη για ληστεία, παράνομη κατακράτηση και ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Πάντως, από τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος της νύφης, δεν προκύπτει να έκανε συναλλαγές με την τραπεζική κάρτα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

