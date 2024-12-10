Λογαριασμός
Μονεμβασιά: Ανασύρθηκαν δύο σοροί κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς

Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Μονεμβασιά όταν δύο άνθρωποι βρήκαν φρικτό θάνατο από πυρκαγιά που ξέσπασε στον χώρο που διέμεναν

Πυροσβεστική

Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Μονεμβασιά όταν δύο άνθρωποι βρήκαν φρικτό θάνατο από πυρκαγιά που ξέσπασε στον χώρο που διέμεναν.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 3 τα ξημερώματα στα Παπαδιάνικα του δήμου Μονεμβασίας, στη Λακωνία όπου ανασύρθηκαν δύο σοροί αγνώστων στοιχείων.

Στο σημείο έσπευσαν τρεις πυροσβέστες που όταν κατέσβησαν τη φωτιά βρέθηκαν μπροστά στο αποτρόπαιο θέαμα.

Το Ανακριτικό της Πυροσβεστικής διενεργεί έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

