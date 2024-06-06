Τρίμηνη παράταση αναμένεται να δοθεί στην υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) και οικονομικών συμφερόντων.
Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων εκπνέει κανονικά την 30ή Ιουνίου 2024.
Την ίδια ημερομηνία, δηλαδή 30/6/2024, εκπνέει και η προθεσμία των αρχικά υπόχρεων υποβολής δηλώσεων πόθεν έσχες (όσων δηλαδή για πρώτη φορά πρέπει να καταθέσουν δηλώσεις). Οι αρχικά υπόχρεοι υποβολής δηλώσεων είναι της χρονικής περιόδου από 28/2/2023 έως 31/3/2024.
Πάντως, η πλατφόρμα για την υποβολή δηλώσεων πόθεν έσχες των αρχικά υπόχρεων παραμένει ανοικτή έως 30 Ιουνίου 2024 και σε περίπτωση, που δοθεί νέα παράταση για τους υπόχρεους υποβολής δηλώσεων πόθεν έσχες, η παράταση καταλαμβάνει και όσους είναι αρχικά υπόχρεοι υποβολής δηλώσεων.
