Άλμα σημειώνει η μετοχή της EFG International AG (με βασικό μέτοχο την οικογένεια Λάτση) στον απόηχο δημοσιεύματος που αναφέρει ότι ο όμιλος Julius Baer Group Ltd. ενδέχεται να ανακοινώσει σύντομα την εξαγορά της, μεταδίδει το Bloomberg.

Οι μετοχές της EFG International κατέγραψαν άνοδο έως και 10% νωρίτερα, κίνηση η οποία και οδήγησε στην αναστολή της διαπραγμάτευσης της μετοχής, σε συνέχεια δημοσίευματος στον ιστότοπο Inside Paradeplatz το οποίο έκανε λόγο για φήμες με βάση τις οποίες οι ανακοινώσεις για την εξαγορά θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή μετά το κλείσιμο της αγοράς. Την ίδια στιγμή οι μετοχές της Julius Baer υποχώρησαν έως και 5%.

Εκπρόσωποι τόσο του ομίλου EFG όσο και της Julius Baer αρνήθηκαν να σχολιάσουν όταν επικοινώνησε μαζί τους το Bloomberg News.Το ειδησεογραφικό μέσο συμπληρώνει πως στα τέλη Μαΐου είχε αναφέρει ότι η Julius Baer, η οποία έχει την έδρα της στη Ζυρίχη, είχε πραγματοποιήσει προκαταρκτικές συζητήσεις με την EFG που αφορούσαν το ενδεχόμενο μιας συνεργασίας, όπως είχαν δηλώσει τότε πηγές με γνώση του θέματος.

Πιθανό deail θα δημιουργήσει έναν όμιλο διαχείρισης κεφαλαίων αξίας άνω των 500 δισ. ελβετικών φράγκων (561 δισ. δολ). Οπως αναφέρει το Bloomberg η εξαγορά θα συνέχιζε τον μετασχηματισμό της ελβετικής χρηματοπιστωτικής βιομηχανίας που ξεκίνησε πέρυσι, όταν η UBS, η μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, εξαγόρασε την Credit Suisse.

Πηγή: skai.gr

