Μητσοτάκης: Μάικλ Κέιν, Ντι Κάπριο, Τομ Κρουζ, Σαρλίζ Θερόν τον προτρέπουν «να πατήσει το κουμπί»

«Πάτα το κουμπί»... Μάικλ Κέιν, Κρίστιαν Μπέιλ, Ντι Κάπριο, Τομ Κρουζ, Σαρλίζ Θερόν, Τομ Χάρντι και άλλοι σταρ του Χόλιγουντ γνέφουν στον Κυριάκο Μητσοτάκη, προτρέποντάς τον να... κάνει την ιστορική κίνηση και «να πατήσει το κουμπί» για την έναρξη λειτουργίας των συρμών του Μετρό Θεσσαλονίκης στην αίθουσα ελέγχου. Πρόκειται για χιουμοριστικό βίντεο που ανήρτησε ο κ. Μητσοτάκης στον λογαριασμό του στο TikTok.

Κοσμοπλημμύρα επικράτησε το απόγευμα του Σαββάτου στο Μετρό Θεσσαλονίκης μετά το ιστορικό πάτημα του κουμπιού εκκίνησης των συρμών από τον πρωθυπουργό. Αψηφώντας την κακοκαιρία, από τις 13:30, οι πρώτοι επιβάτες έσπευσαν στις αποβάθρες, θέλοντας να βιώσουν «από πρώτο χέρι» μια κοσμογονική αλλαγή για τα μέσα μαζικής μεταφοράς της συμπρωτεύουσας την οποία περίμεναν για πολλά χρόνια, και για την οποία δικαιολογημένα δυσπιστούσαν.

Πηγή: skai.gr

