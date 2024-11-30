Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σέρφερ αψήφησαν τη «Bora» και...όργωσαν τα κύματα της Βουλιαγμένης - Δείτε εντυπωσιακές φωτογραφίες

Με σέρφερ γέμισε η ακτογραμμή της Βουλιαγμένης το Σάββατο, καθώς οι άνεμοι ήταν ευνοϊκοί για το άθλημα

σέρφερς

Μια διαφορετική εικόνα είχε το Σάββατο η Βουλιαγμένη, καθώς οι παραλίες της γέμισαν με λάτρεις του surf και του windsurf.  

Με τους ανέμους να πνέουν με ταχύτητες ευνοϊκές, δεκάδες αθλητές βρέθηκαν στην παραλία, από τις Αλκυονίδες μέχρι τον Όμιλο της Βουλιαγμένης, ενώ πολλοί ήταν και όσοι απλώς βρέθηκαν εκεί για να παρακολουθήσουν το ιδιαίτερο θέαμα.

serfer

σερφ

σερφ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: σέρφερ Βουλιαγμένη
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark