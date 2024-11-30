Μια διαφορετική εικόνα είχε το Σάββατο η Βουλιαγμένη, καθώς οι παραλίες της γέμισαν με λάτρεις του surf και του windsurf.

Με τους ανέμους να πνέουν με ταχύτητες ευνοϊκές, δεκάδες αθλητές βρέθηκαν στην παραλία, από τις Αλκυονίδες μέχρι τον Όμιλο της Βουλιαγμένης, ενώ πολλοί ήταν και όσοι απλώς βρέθηκαν εκεί για να παρακολουθήσουν το ιδιαίτερο θέαμα.

Πηγή: skai.gr

