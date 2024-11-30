Η Χαμάς έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ένα βίντεο όπου εμφανίζεται ένας Ισραηλοαμερικανός όμηρος να μιλά στα αγγλικά απευθυνόμενος στον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και στα εβραϊκά στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να εξασφαλίσουν την απελευθέρωσή του.

Δεν υπήρξε κανένα άμεσο σχόλιο από την οικογένεια του 20χρονου ομήρου Ένταν Αλεξάντερ, ή από τις ισραηλινές αρχές που χαρακτηρίζουν βάρβαρο ψυχολογικό πόλεμο τέτοια βίντεο της Χαμάς με ομήρους.

‼️ Sickening ‼️



Hamas just published this video which reads "Soon...Time is running out" in Hebrew, English, and Arabic.



The male hostage seen in the video has not been identified. pic.twitter.com/Q4neLK8JTY — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) November 30, 2024

Ο νεαρός εμφανίζεται στο βίντεο να ζητά από τους Ισραηλινούς να ασκήσουν πίεση στην κυβέρνηση για την απελευθέρωσή του και όλων των ομήρων που κρατούνται ακόμη αιχμάλωτοι στη Γάζα.

Περίπου οι μισοί από τους 101 ξένους και Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται ακόμη στη Λωρίδα της Γάζας πιστεύεται ότι είναι ακόμη ζωντανοί.

Όλοι εκτός από τέσσερις απήχθησαν στην επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Οι ηγέτες της Χαμάς αναμένονταν να μεταβούν σήμερα στο Κάιρο για διαπραγματεύσεις με Αιγύπτιους αξιωματούχους περί κατάπαυσης του πυρός στον πόλεμο Ισραήλ/Χαμάς, προκειμένου να διερευνήσουν τρόπους επίτευξης συμφωνίας που θα μπορούσε να εξασφαλίσει την απελευθέρωση ομήρων με αντάλλαγμα αποφυλάκιση Παλαιστίνιων κρατουμένων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.