Μητσοτάκης για τον θάνατο του Μίμη Πλέσσα: Μοναδικός, όπως και οι στιγμές που θα μας χαρίζει για πάντα με τις νότες του

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τον θάνατο του κορυφαίου συνθέτη Μίμη Πλέσσα

Μίμης πλέσσας

Συλλυπητήριο μήνυμα για την απώλεια του Μίμη Πλέσσα ανήρτησε στο Facebook ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ένας κορυφαίος συνθέτης, σπουδαίος επιστήμονας και γλυκός άνθρωπος έφυγε από κοντά μας. Ο «Δρόμος» του υπήρξε πλούσιος. Γεμάτος από μελωδίες που ξεκινούν από την τζαζ και διαπερνούν το ελληνικό τραγούδι, αλλά και το ελληνικό σινεμά.

Μοναδικός ο Μίμης Πλέσσας. Όπως μοναδικές και οι στιγμές που θα μας χαρίζει για πάντα με τις νότες του» έγραψε ο κ. Μητσοτάκης.


 

