Μητσοτάκης για τον θάνατο του Μίμη Πλέσσα: Μοναδικός, όπως και οι στιγμές που θα μας χαρίζει για πάντα με τις νότες του

Συλλυπητήριο μήνυμα για την απώλεια του Μίμη Πλέσσα ανήρτησε στο Facebook ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Ένας κορυφαίος συνθέτης, σπουδαίος επιστήμονας και γλυκός άνθρωπος έφυγε από κοντά μας. Ο «Δρόμος» του υπήρξε πλούσιος. Γεμάτος από μελωδίες που ξεκινούν από την τζαζ και διαπερνούν το ελληνικό τραγούδι, αλλά και το ελληνικό σινεμά.
Μοναδικός ο Μίμης Πλέσσας. Όπως μοναδικές και οι στιγμές που θα μας χαρίζει για πάντα με τις νότες του» έγραψε ο κ. Μητσοτάκης.
