Θεσσαλονίκη: 52χρονος κρατούσε ομήρους 4 μετανάστες και τους ζητούσε χρήματα

Κρατούσε τέσσερις μετανάστες σε διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αξιώνοντας από τον καθέναν 1.500 ευρώ για να τους αφήσει ελεύθερους.

Πρόκειται για 52χρονο Έλληνα που συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης και παραπέμπεται στη Δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι τέσσερις μετανάστες, υπήκοοι Μαρόκου, είχαν φτάσει το προηγούμενο διάστημα παράνομα στην Ελλάδα με τη βοήθεια διακινητών. Αφού τους παρέλαβε ο 52χρονος τούς οδήγησε στο διαμέρισμα όπου τους κρατούσε παρά τη θέλησή τους, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Από την Αστυνομία ερευνάται το ιδιοκτησιακό καθεστώς τού συγκεκριμένου διαμερίσματος και πιθανή σύνδεση τού συλληφθέντα με κυκλώματα διακινητών μεταναστών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.