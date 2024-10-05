Συλλυπητήρια για την απώλεια του σπουδαίου συνθέτη Μίμη Πλέσσα

Απώλεια για την ελληνική τέχνη ο θάνατος του Μίμη Πλέσσα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή λίγο πριν κλείσει τα 100.

Πληροφορούμενη το θλιβερό γεγονός, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Ο Μίμης Πλέσσας, που μας άφησε σήμερα, λίγες μόνον ημέρες πριν συμπληρώσει τα 100 του χρόνια, υπήρξε ένας πολυδιάστατος μουσικός: συνθέτης, μαέστρος, πιανίστας. Η συμβολή του στη μουσική και το ελληνικό τραγούδι, η οποία ξεδιπλώθηκε σε πολλές δεκαετίες, υπήρξε πραγματικά σπάνια, αν όχι μοναδική, σε εύρος και επίδραση. Τα τραγούδια που υπέγραψε όχι μόνο είναι διαχρονικά, αλλά εξακολουθούν να συγκαταλέγονται στα δημοφιλέστερα του κοινού κάθε ηλικίας.

Ο Μίμης Πλέσσας έντυσε μουσικά τα πιο αγαπημένα μιούζικαλ του ελληνικού κινηματογράφου, αλλά και πολλές θεατρικές παραστάσεις. Συνεργάστηκε με τους εμβληματικότερους στιχουργούς και ερμηνευτές της εποχής του. Διηύθυνε ορισμένες από τις μεγαλύτερες ορχήστρες και διέπρεψε ως σολίστ. Υπηρέτησε τη μουσική μέσα από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Ανέδειξε και στήριξε πλείστους νέους καλλιτέχνες. Συνέβαλε καθοριστικά στην εισαγωγή της τζαζ στη χώρα μας και την εξοικείωση του εγχώριου ακροατηρίου με αυτή. Ευτύχησε, απόλυτα δίκαια, να κατακτήσει τόσο την επίσημη αναγνώριση της προσφοράς του, με πολλές τιμητικές διακρίσεις και βραβεία, όσο και την αδιάπτωτη αγάπη του κοινού.

Όλα αυτά αποτελούν μεμονωμένες και ενδεικτικές ψηφίδες του εντυπωσιακού, σε βάθος και έκταση, αποτυπώματος που αφήνει ο Μίμης Πλέσσας στη μουσική. Του χρωστάμε, όμως, και κάτι ακόμη. Κατέδειξε πόσο βαρύ είναι, εν τέλει, το ελαφρό τραγούδι. «Ο Δρόμος», ο δίσκος που δημιούργησε σε συνεργασία με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, τον Γιάννη Πουλόπουλο, την Πόπη Αστεριάδη και τη Ρένα Κουμιώτη κι έμελλε να αναδειχθεί στον εμπορικότερο όλων των εποχών, αποτελεί έκτυπο παράδειγμα του πώς η μαζική απήχηση μπορεί, αν όχι να επιβάλλεται, να συμβαδίζει με την ποιότητα. Με την δισκογραφία του, σφράγισε την εδραίωση του ελαφρού τραγουδιού ως ισότιμου είδους της μουσικής μας.

Στη σύζυγό του Λουκίλα, την κόρη τους Ελεάννα, τον γιο του μουσικοσυνθέτη Αντώνη, τους πολλούς φίλους και συνεργάτες του απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια.

«Ο Μίμης Πλέσσας ταξιδεύει για το Πάνθεον του Ελληνικού Πολιτισμού. Ένας μεγάλος μουσικοσυνθέτης, ένας εμπνευσμένος μουσικός, ένας μελωδικός άνθρωπος δεν είναι πια μαζί μας. Ο Μίμης Πλέσσας στις επτά δεκαετίες της δημιουργίας του προσέφερε όσο ελάχιστοι στην ελληνική μουσική, στο θέατρο, στον κινηματογράφο, στην τηλεόραση με τις μελωδίες του, με τις συνθέσεις του, με την αισθητική του για την τέχνη συνολικότερα. Η κληρονομιά που αφήνει στην Ελλάδα είναι ανεξίτηλη και σπουδαία. Ο μεγάλος αυτός δάσκαλος θα συνεχίσει να μας συντροφεύει από το Πάνθεον του Ελληνικού Πολιτισμού» ανέφερε η Κ. Μάλαμα, βουλεύτρια και τομεάρχης Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

«Αποχαιρετούμε με μεγάλη θλίψη και σεβασμό τον σπουδαίο Μίμη Πλέσσα, ο οποίος διένυσε δημιουργικά σχεδόν έναν αιώνα» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ.

«Εξαιρετικός πιανίστας, μουσικός και συνθέτης, διέγραψε μεγάλη καλλιτεχνική πορεία, στη μουσική, πρωτίστως στον κινηματογράφο, στο θέατρο, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, "περνώντας" με χαρακτηριστική άνεση από την τζαζ - η οποία υπήρξε η μεγάλη του αγάπη - στην ελαφρά μουσική, στο λαϊκό τραγούδι και τις μεγάλες μουσικές φόρμες.

Ξεχωρίζοντας από πολύ νωρίς με το ταλέντο του, ο Μίμης Πλέσσας, συνεργάστηκε με κορυφαίους στιχουργούς και ερμηνευτές, και μας δώρισε τραγούδια που δεν θα "παλιώσουν" ποτέ, πάντα θα ανεβαίνουν στα χείλη χιλιάδων ανθρώπων από γενιά σε γενιά» προσθέτει η ανακοίνωση του κόμματος.

Το ΚΚΕ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

«Πρωτοπόρος, πολυβραβευμένος, πολυγραφότατος. Αυτός ήταν με τρεις λέξεις ο Μίμης Πλέσσας, ο οποίος πλέον δεν βρίσκεται κοντά μας. Βαθύτατος ο πόνος για την απώλεια του μεγάλου Έλληνα συνθέτη, βαθύτατη όμως και η ευγνωμοσύνη για τα αθάνατα αριστουργήματα που μας κληροδότησε» ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος.

Τα θερμά του συλλυπητήρια για τον θάνατο του Μιμή Πλέσσα εκφράζει σε γραπτή του δήλωση ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς. Συγκεκριμένα αναφέρει: «Η απώλεια του Μίμη Πλέσσα προκαλεί βαθειά θλίψη. Ένας μοναδικός μουσικοσυνθέτης, ένας βαθύτατα πνευματικός άνθρωπος, χάραξε την πολιτιστική ζωή της πατρίδας μας. Οι μελωδίες του ήταν, είναι, και θα είναι, αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

