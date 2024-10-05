e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Χάρτης πληρωμών της εβδομάδας 7 - 11 Οκτωβρίου 2024

Συνολικά 71.700.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 69.835 δικαιούχους, από τις 7 έως τις 11 Οκτωβρίου 2024, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

- 30.000.000 ευρώ σε 50.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

- 700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

- 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και

- 7.000.000 ευρώ σε 85 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

