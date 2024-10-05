Ένα νέο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε σε κωμόπολη της Θεσσαλονίκης, με θύμα μια εκπαιδευτικό που απειλείται και κακοποιείται από τον εν διαστάσει σύζυγό της

Με τον φόβο ζει καθημερινά μια 38χρονη εκπαιδευτικός και μητέρα δύο ανήλικων παιδιών σε κωμόπολη της Θεσσαλονίκης, η οποία απειλείται από τον εν διαστάσει σύζυγό της και έχοντας βιώσει κατά τον έγγαμο βίο της πολλά επεισόδια ενδοοικογενειακής βίας.

Παρά τα περιοριστικά μέτρα που έχει επιβάλει δικαστήριο της Θεσσαλονίκης στον 37χρονο να μην πλησιάζει την 38χρονη και να μην πηγαίνει στο σπίτι της όπου η γυναίκα ζει με τα δυο ανήλικα παιδιά τους εντούτοις ο εν διαστάσει σύζυγος συνεχίζει την κακοποιητική συμπεριφορά αδιαφορώντας για τις δικαστικές αποφάσεις.

Το τελευταίο επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της 24ης Σεπτεμβρίου όταν σύμφωνα με πληροφορίες ο 37χρονος κτηνοτρόφος στο επάγγελμα απείλησε για πολλοστή φορά την 38χρονη ενώ εισέβαλε στην οικία της απαιτώντας να δει και να πάρει τα παιδιά παρά τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα που του έχουν επιβληθεί ενώ ηχογραφούσε τη γυναίκα παράνομα! Μάλιστα έγκυρες πηγές ανέφεραν στο thestival.gr ότι ο 38χρονος την απείλησε ότι θα την πατήσει με την τετράτροχη μηχανή του (σ.σ. «γουρούνα» στην καθομιλουμένη) κι αφότου η 38χρονη είχε μόλις αποχωρήσει από το σχολείο στο οποίο διδάσκει.

Η 38χρονη ζει υπό τον φόβο των απειλών του εν διαστάσει 37χρονου συζύγου της και σε επικοινωνία που είχε το thestival.gr μαζί της ανέφερε ότι «κάποια στιγμή θα γίνει ένα κακό, γιατί δεν το σταματάει όλο αυτό».

Όπως ανέφερε η ίδια, ο εν διαστάσει σύζυγος της «δεν υπογράφει το διαζύγιο» που έχει ζητήσει, πιέζοντας την να ανασκευάσει τα όσα έχει καταθέσει προκειμένου να αθωωθεί στα ποινικά δικαστήρια.

Μετά το περιστατικό της 24ης Σεπτεμβρίου, την ίδια μέρα η 38χρονη έσπευσε στο Αστυνομικό Τμήμα Αμπελόκηπων- Μενεμένης όπου λειτουργεί γραφείο ενδοοικογενειακής βίας καταθέτοντας τα όσα εκ νέου βίωσε ενώ ως είθισται μέσα από τη διαδικασία οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. της πρότειναν να λάβει στο κινητό της την εφαρμογή του panic button.

Ο 37χρονος που συνελήφθη και οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για το παραπάνω περιστατικό, κατηγορείται για κακουργηματικού χαρακτήρα πράξεις ενώ στην συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος χωρίς να του επιβληθούν περιοριστικά μέτρα παρότι είναι υπότροπος.

Η 38χρονη βιώνει έναν «Γολγοθά» εξαιτίας των απειλών του εν διαστάσει συζύγου αλλά και άλλων μελών της οικογένειας του και αισθάνεται ιδιαίτερα ευάλωτη καθώς παρόντα στα επεισόδια είναι και τα δύο ανήλικα τέκνα.

Υπενθυμίζεται ότι η ενδοοικογενειακή βία είναι έγκλημα που διώκεται αυτεπάγγελτα και τιμωρείται αυστηρά. Παρόλα αυτά, τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας αυξάνονται γεωμετρικά ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο το πρώτο πεντάμηνο του 2024 είχαμε 7.494 περιστατικά και 4.409 συλλήψεις, αύξηση 67,45% συγκριτικά με το 2023.

Τέλος να σημειωθεί ότι η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, δημιούργησε Υπηρεσίες Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, οι οποίες λειτουργούν σε όλη την Επικράτεια. Συγκεκριμένα, ιδρύθηκαν 73 επιτελικές Υπηρεσίες Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, καθώς και 63 Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας με επιχειρησιακά-προανακριτικά καθήκοντα.

Η Ελληνική Αστυνομία διαχειρίζεται κάθε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας και ενημερώνει τις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές, ενώ παράλληλα, παρέχει κατευθύνσεις και πληροφορίες στα θύματα, για την αναζήτηση δομών στέγασης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ψυχοκοινωνικής και νομικής υποστήριξης.

