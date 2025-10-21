Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι στα Τρίκαλα, καθώς άνδρας τηλεφώνησε στις Αρχές και ανέφερε ότι σκότωσε τη μητέρα του στην περιοχή του Φλαμουλίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για νεαρό, περίπου 18 ετών, ο οποίος κάλεσε στην αστυνομία και είπε: «Σκότωσα τη μητέρα μου, ελάτε». Ο ίδιος ο οποίος ζούσε με τον πατέρα του καθώς οι γονείς του ήταν χωρισμένοι, φέρεται να έπνιξε την 54χρονη μητέρα του με πετσέτα.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να διαπιστώσουν τι ακριβώς έχει συμβεί αλλά και να συλλάβουν τον νεαρό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.