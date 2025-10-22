Κράνη μοιράζουν από το πρωί οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, με αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι αστυνομικοί προχωρούν από το πρωί σε ελέγχους σε κεντρικούς δρόμους, ενώ παράλληλα μοίρασαν δωρεάν κράνη σε όσους εντοπίστηκαν χωρίς προστατευτικό εξοπλισμό. Ωστόσο, το συμβολικό αυτό «δώρο» δεν σήμαινε και την απαλλαγή τους από την κλήση.

Σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ η μη χρήση κράνους επιφέρει πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση αδείας για 30 ημέρες. Ομοίως, η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τον συνεπιβάτη τιμωρείται με πρόστιμο για τον ίδιο (350 ευρώ), αλλά και για τον οδηγό, ακόμη κι αν αυτός φορούσε. Σε περίπτωση υποτροπής μάλιστα προβλέπεται πρόστιμο 1000 ευρώ και αφαίρεση αδείας για 180 ημέρες (1η υποτροπή) και 2000 ευρώ και αφαίρεση άδειας έως 1 έτος (2η υποτροπή).

Η επιχείρηση, που εντάσσεται στην εκστρατεία «μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», αναπτύχθηκε ταυτόχρονα σε τρία κομβικά σημεία της πρωτεύουσας: στην Παλιά Βουλή στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Ιλίου και στη λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Πηγή: skai.gr

