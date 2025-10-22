Τον Ιούνιο του 2025, μόλις 4 μήνες πριν φύγει από τη ζωή βυθίζοντας την Ελλάδα σε βαθιά θλίψη, ο Διονύσης Σαββόπουλος έκανε τις τελευταίες του συναυλίες, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όχι σε κάποια μπουάτ ή στο Μέγαρο αλλά στο πιο ροκ φεστιβάλ της Ελλάδας, στο Rockwave.

Τόσο στη Μαλακάσα όσο και στο Rockwave του Βορρά, ο 80χρονος «Νιόνιος» ξεσήκωσε χιλιάδες κόσμου όλων των ηλικιών, από μικρά παιδιά μέχρι… 60αρηδες, που κάτω από την σκηνή τραγουδούσαν με πάθος τα τραγούδια του, χόρευαν και χειροκροτούσαν.

Ο 80χρονος Διονύσης Σαββόπουλος είχε ανέβει στη σκηνή του Rockwave Festival συνοδευόμενος από την Κλαυδία, τον Αλκίνοο Ιωαννίδη και άλλους τραγουδιστές αλλά καθόταν την περισσότερη ώρα σε μία πολυθρόνα στο κέντρο της σκηνής, δίνοντας από εκεί το πρόσταγμα της γιορτής.

Μπροστά στη σκηνή, ο κόσμος τον καταχειροκροτούσε, του ζητούσε τα τραγούδια του και δεν τον άφηνε να φύγει, αποθεώνοντας τον.

Δείτε το συγκινητικό βίντεο:

«Το ευχαριστήθηκα πολύ προχθές στο ROCKWAVE του Βορρά στην Θεσσαλονίκη. Η ορχήστρα πετούσε σπίθες. Ο κόσμος ξεσηκώθηκε. Αριστερά ήταν το Δίον, δεξιά η Βεργίνα, μπροστά το μαγικό βουνό. Στην κοιλάδα της Πύδνας παίξαμε. Με κάνατε να ξανανιώσω. Χίλια ευχαριστώ! Να είναι πάντα χρυσά τα καλοκαίρια σας. Διονύσης Σαββόπουλος» έγραψε ο ίδιος την επόμενη ημέρα.

Εμείς σας ευχαριστούμε «Νιόνιο», για όλα...

