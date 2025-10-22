Μητροκτονία στα Τρίκαλα: Προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 18χρονος

Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή έλαβε από τον εισαγγελέα ο 18χρονος που φέρεται να σκότωσε την 54χρονη μητέρα του με μια πετσέτα στα Τρίκαλα.

Νωρίτερα ο 18χρονος είχε οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή στα δικαστήρια της Λάρισας. Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων κάνει λόγο για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Στο μεταξύ, τα ιατροδικαστικά ευρήματα έδειξαν στραγγαλισμό της 54χρονης. Μάλιστα από τα ευρήματα που βρέθηκαν στα αυτιά και στα μάτια (βρέθηκε αίμα και στα δύο σημεία) φαίνεται πως ο 18χρονος κράτησε σφιχτά την πετσέτα στο λαιμό της για αρκετά λεπτά πριν καταλήξει.

Ο θάνατός της φέρεται να επήλθε λίγη ώρα πριν ο 18χρονος τηλεφωνήσει στις Αρχές και ομολογήσει ότι σκότωσε τη μητέρα του.

Ο νεαρός έμενε με τον πατέρα του καθώς οι γονείς του είχαν χωρίσει πριν από δύο χρόνια. Πληροφορίες αναφέρουν ότι μητέρα και γιος είχαν συχνά διενέξεις.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.