Τιμώντας τον μεγάλο Διονύση Σαββόπουλο, ο οποίος έφυγε χθες, Τρίτη 21 Οκτωβρίου, από τη ζωή, σε ηλικία 81 ετών, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους έδωσαν στη δημοσιότητα τις αποφάσεις λογοκρισίας της Χούντας για το τραγούδι «Ζεϊμπέκικο» (Με αεροπλάνα και βαπόρια) που είχε γράψει το1972 ο σπουδαίος καλλιτέχνης.

Όπως φαίνεται στα αρχεία, το τραγούδι είχε απορριφθεί από την τότε Πρωτοβάθμιο Επιτροπή Ελέγχου Μουσικών Τεμαχίων της τότε Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών.

Στο αρχείο φαίνεται η σφραγίδα που μπήκε πάνω στην παρτιτούρα του κομματιού, η οποία γράφει «απορρίπτεται» (κεντρική φωτογραφία).

Στη σελίδα που αναγράφονται οι στίχοι αναφέρεται το σκεπτικό της απόφασης: «Απερρίφθη υπό της πρωτοβαθμίου επιτροπής διότι δεν συνεμορφώθη με τας υποδείξεις της Επιτροπής και περιέχει ανατρεπτικά νοήματα».

Ως «υποδείξεις», η Επιτροπή ζητούσε να αλλαχθεί ή απαλειφθεί ο 6ος στίχος του CANTO «ο πατέρας μου ο Μπάτης ήρθε από τη Σμύρνη … όσοι αγαπούνε το βρώμικο ψωμί» και να αλλαχθούν ή να απαλειφθούν οι στίχοι «Ώσπου οι τροχιές μας συναντούνε τις βασικές σου τις Αρχές».

«Την περίοδο της χούντας τα τραγούδια του Σαββόπουλου εκφράζουν τη νεανική κουλτούρα και την κουλτούρα της ελεύθερης έκφρασης και της αντίστασης απέναντι στη ζοφερή πραγματικότητα της δικτατορίας. Ο Σαββόπουλος, όπως και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες, έπρεπε να προσπελάσουν το ψαλίδι της λογοκρισίας» αναφέρουν στην ανάρτησή τους τα ΓΑΚ.

To Ζεϊμπέκικο κυκλοφόρησε αρχικά στο Βρώμικο ψωμί. Αργότερα, το 1975, επανακυκλοφόρησε στο άλμπουμ «10 χρόνια κομμάτια» με ερμηνεύτρια τη Σωτηρία Μπέλλου και τον Σαββόπουλο να ακολουθεί σε δεύτερη φωνή.

Μόλις ολοκληρώθηκε η ηχογράφηση του τραγουδιού, η Σωτηρία Μπέλλου απευθυνόμενη στο Διονύση Σαββόπουλο, του είπε: «Αχ Διονύση, με έκανες και τραγουδάω ποπ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.