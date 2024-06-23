Ειδοποίηση για την εκδήλωση πυρκαγιάς στην περιοχή Ξυλαγανή Ροδόπης, έλαβε λίγο μετά τις 11:30 η Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση βόρεια του οικισμού, ενώ στο σημείο βρίσκονται ήδη ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ξυλαγανή Ροδόπης. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 23, 2024
Για την κατάσβεση επιχειρούν 22πυροσβεστες με 11 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν ένα ελικόπτερο και τέσσερα αεροσκάφη.
Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά έχει οριοθετηθεί.
