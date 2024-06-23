Ειδοποίηση για την εκδήλωση πυρκαγιάς στην περιοχή Ξυλαγανή Ροδόπης, έλαβε λίγο μετά τις 11:30 η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση βόρεια του οικισμού, ενώ στο σημείο βρίσκονται ήδη ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ξυλαγανή Ροδόπης. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 23, 2024

Για την κατάσβεση επιχειρούν 22πυροσβεστες με 11 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν ένα ελικόπτερο και τέσσερα αεροσκάφη.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά έχει οριοθετηθεί.

Πηγή: skai.gr

