Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φωτιά στην Ξυλαγανή Ροδόπης

Στο σημείο βρίσκονται ήδη ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Φωτιά στην Ξυλαγανή Ροδόπης

Ειδοποίηση για την εκδήλωση πυρκαγιάς στην περιοχή Ξυλαγανή Ροδόπης, έλαβε λίγο μετά τις 11:30 η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση βόρεια του οικισμού, ενώ στο σημείο βρίσκονται ήδη ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 22πυροσβεστες με 11 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν ένα ελικόπτερο και τέσσερα αεροσκάφη. 

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά έχει οριοθετηθεί. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Ροδόπη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark