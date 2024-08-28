Επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 50 ετών υπηρεσίας των ιστορικών μαχητικών αεροσκαφών F-4, γνωστά και ως «Phantom», πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη το απόγευμα στην 117 Πτέρυγα Μάχης/Αεροπορική Βάση Ανδραβίδας. Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Ανδρέας Νικολακόπουλος.

Δείτε τα πλάνα του ανταποκριτή του ΣΚΑΪ Χρήστου Στρατουλάκου από την επετειακή εκδήλωση, με αεροπορική επίδειξη των ιστορικών αεροσκαφών.

Το F-4 στην Ελληνική Πολεμική Αεροπορία

Σύμφωνα με τη Wikipedaia, τα πρώτα 36 F-4E Phantom II στην Ελλάδα αγοράστηκαν το 1972 με το πρόγραμμα Peace Icarus I. Η συμφωνία - ύψους τότε 5 δισ. δραχμών - ολοκληρώθηκε τάχιστα, και στις 20 Απριλίου 1974 ο τύπος εντάχθηκε στην ΠΑ και διαμοιράστηκε στη 338 Μοίρα Διώξεως/Βομβαρδισμού και 339 Μοίρα Παντός Καιρού.

Στη συνέχεια, το 1976, η Ελλάδα προέβη σε αγορά 24 ακόμα F-4E και φωτοαναγνωριστικών RF-4E. Αυτό το πρόγραμμα ονομάστηκε Peace Icarus II. Μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου, η Αεροπορία έλαβε ακόμα 27 RF-4E από τη Γερμανική Πολεμική Αεροπορία. Μετά το 1990 και στο πλαίσιο ανταλλαγμάτων για την ανανέωση της συμφωνίας για τις αμερικανικές βάσεις, η ΠΑ απέκτησε από την Αεροπορική Εθνοφρουρά των ΗΠΑ 28 ακόμα F-4E SRA.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, η εκτεταμένη αγορά αεροσκαφών 3ης γενιάς από την Ελλάδα και την Τουρκία κατέστησαν τα παλαιότερα Phantom κατά πολύ υποδεέστερα. Έτσι, το 1997 η ΠΑ και η γερμανική DASA κατέληξαν σε συμφωνία για ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αναβάθμισης των αεροσκαφών. Αυτό το πρόγραμμα ονομάστηκε Peace Icarus 2000 και αναβάθμισε με ικανότητες αεροσκαφών 3ης γενιάς 38 από τα ήδη υπάρχοντα F-4, όλα των προγραμμάτων Peace Icarus I και ΙΙ. Ταυτόχρονα η ΕΑΒ άρχισε την αναβάθμιση των μεταχειρισμένων αεροσκαφών. Αυτή η αναβάθμιση ήταν κυρίως αντικατάσταση δομικών στοιχείων ώστε να επεκταθεί το όριο ζωής των αεροσκαφών. Άλλωστε, πριν πωληθούν, η Αεροπορική Εθνοφρουρά των Η.Π.Α. τα χρησιμοποιούσε τακτικά και ως εκ τούτου είχαν ήδη ικανοποιητικές επιχειρησιακές δυνατότητες και κρίθηκε ασύμφορη η τεχνολογική αναβάθμισή τους.

Το Peace Icarus 2000 ήταν ένα από τα καλύτερα προγράμματα αναβάθμισης των F-4 παγκοσμίως. Περιλαμβάνει την εγκατάσταση νέων ψηφιακών ενδείξεων στο πιλοτήριο του αεροσκάφους, την τοποθέτηση του ραντάρ APG-65GR, καινούρια συστήματα αδρανειακής πλοήγησης, όπως επίσης και λογισμικό και καλωδίωση για την εκτόξευση των σύγχρονων πυραύλων AIM-120 AMRAAM και AGM-65G Maverick. Τέλος, τα αεροσκάφη εξοπλίζονται με υπολογιστές πτήσης ισραηλινής κατασκευής.

