ΕΛΑΣ: Οι 6 βασικοί πυλώνες για την αστυνομία του μέλλοντος

Έξι βασικούς πυλώνες αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισμού της Ελληνικής Αστυνομίας που προβλέπονται στο σχετικό νομοσχέδιο ανακοίνωσε την Τετάρτη το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται ο εκσυγχρονισμός του αρχηγείου της ΕΛΑΣ, η αξιοποίηση Ψηφιακών Δυνατοτήτων και Τεχνολογίας, η αναβάθμιση της Αστυνομικής Ακαδημίας και η αναδιοργάνωση Επιτελικών Υπηρεσιών.

Δείτε εδώ παρουσίαση του σχετικού Νομοσχεδίου

"Η Ελληνική Αστυνομία βρίσκεται σε ένα σημαντικό σταυροδρόμι μεταρρυθμίσεων, που στοχεύουν στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της ανταπόκρισής της στις σύγχρονες προκλήσεις ασφάλειας. Με νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, εισάγονται βασικοί πυλώνες αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισμού, οι οποίοι θα διαμορφώσουν το μέλλον της αστυνόμευσης στην Ελλάδα" τονίζεται.

Το νομοσχέδιο στοχεύει στη δημιουργία μιας "έξυπνης" και αποτελεσματικής Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία θα προβλέπει και θα διαχειρίζεται περιστατικά και κρίσεις με επιτυχία. Με τον στρατηγικό ανασχεδιασμό του Αρχηγείου και την αναβάθμιση της Αστυνομικής Ακαδημίας, η Ελληνική Αστυνομία τοποθετείται σε μια ισχυρή θέση για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του 21ου αιώνα, τονίζει το ΥΠΡΟΠΟ.

Βασικοί Πυλώνες Αναδιάρθρωσης:

1. Εκσυγχρονισμός του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας

Το Αρχηγείο μετασχηματίζεται σε ανώτατη μορφή διοίκησης, επιτρέποντας κάθετη δομή ελέγχου και συντονισμού όλων των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας σε εθνικό επίπεδο.

Οι Κλάδοι μετεξελίσσονται σε Γενικές Διευθύνσεις, ακολουθώντας το γαλλικό μοντέλο οργάνωσης, ενισχύοντας την ορθολογική διαχείριση και τη στρατηγική λήψη αποφάσεων.

Θέσπιση δύο Υπαρχηγών Ελληνικής Αστυνομίας – Επιχειρησιακού και Επιτελικού -, η οποία θα βελτιώσει τον συντονισμό και την απόδοση σε κρίσιμα επιχειρησιακά και επιτελικά καθήκοντα.

2. Αναβάθμιση της Αστυνομικής Ακαδημίας

Η Αστυνομική Ακαδημία αναβαθμίζεται με νέες δομές και εκπαιδευτικές μεθόδους, θέτοντας στο επίκεντρο την ποιότητα της εκπαίδευσης και τη διαρκή επιμόρφωση του προσωπικού.

Ιδρύονται νέα ειδικά σχολεία για την εξειδικευμένη εκπαίδευση Ειδικών Φρουρών και Συνοριοφυλάκων, καθώς και του προσωπικού φύλαξης ευπαθών στόχων.

3. Αναδιοργάνωση Επιτελικών Υπηρεσιών

Δημιουργείται Διεύθυνση Επιτελικού Συντονισμού για στρατηγικό σχεδιασμό με χρήση νέων τεχνολογιών (Foresight) και σχεδιασμό επιχειρήσεων με βάση τον αντίκτυπο.

Ιδρύεται Τμήμα Ανάλυσης Στατιστικών Δεδομένων για τεκμηριωμένο αστυνομικό προγραμματισμό (evidence-based policing).

Συγχωνεύονται οι Κλάδοι Ασφάλειας και Τάξης σε μία Γενική Διεύθυνση για ενιαίο συντονισμό.

Δημιουργείται Διεύθυνση Κοινωνικής Αστυνόμευσης, για την ενιαία αντιμετώπιση ζητημάτων διαπροσωπικής βίας με έντονη κοινωνική διάσταση και προστασία των ευάλωτων και των θυμάτων.

Η Διεύθυνση Πληροφορικής μετεξελίσσεται σε Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ παράλληλα δημιουργείται νέα Διεύθυνση Επικοινωνιών και Δικτύων.

4. Ενίσχυση της Διεθνούς Συνεργασίας και της Εξωστρέφειας:

Η αναδιάρθρωση της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, σύμφωνα με τα πρότυπα της EUROPOL, θα ενισχύσει τη διεθνή παρουσία της Ελληνικής Αστυνομίας και την αστυνομική διπλωματία.

Παράλληλα, προωθείται η διαμόρφωση μιας νέας στρατηγικής επικοινωνίας και δημόσιας παρουσίας της Αστυνομίας.

5. Αξιοποίηση Ψηφιακών Δυνατοτήτων και Τεχνολογίας:

Ενισχύονται οι τεχνολογικές δυνατότητες της Αστυνομίας, με την ίδρυση Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης και νέας Διεύθυνσης Επικοινωνιών και Δικτύων, που θα βελτιώσουν την επικοινωνία και τη διαχείριση των δικτύων.

Εξοπλισμός με προηγμένα τεχνολογικά μέσα για την ανάλυση δεδομένων και τη βελτίωση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας.

6. Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού:

Εφαρμογή νέων διαδικασιών λογοδοσίας, αξιολόγησης και αξιοποίησης του ανθρωπίνου δυναμικού, προωθώντας μια πολιτική βασισμένη στην απόδοση και την αξιοκρατία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.