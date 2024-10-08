Παπαθανάσης: Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για την κατασκευή φοιτητικών εστιών στη Δυτική Μακεδονία, μέσω ΣΔΙΤ

Την έναρξη της διαδικασίας για την κατασκευή φοιτητικών εστιών στη Δυτική Μακεδονία μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.

Συγκεκριμένα, υπεβλήθησαν έξι Φάκελοι Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (α' φάση Διαγωνισμού) για το έργο «Ανέγερση Φοιτητικών Εστιών στις Πανεπιστημιουπόλεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με ΣΔΙΤ».

Ο ιδιωτικός φορέας σύμπραξης θα επιλεγεί με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου και θα αναλάβει για διάστημα 30 ετών τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση, καθώς και υπηρεσίες ασφάλειας/φύλαξης και καθαριότητας των φοιτητικών εστιών στην πανεπιστημιούπολη Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας Κοζάνης και των φοιτητικών εστιών στις πανεπιστημιουπόλεις Φλώρινας, Καστοριάς και Πτολεμαΐδας, συνολικής δυναμικότητας 750 κλινών.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό, η υλοποίηση του εν λόγω έργου ΣΔΙΤ, που σηματοδοτεί τον εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων χώρων διαμονής των φοιτητών αλλά και της εικόνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, εκτιμάται ότι θα συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση του ζητήματος στέγασης, αλλά και στην ποιότητα της εκπαιδευτικής εμπειρίας των φοιτητών ευρύτερα.

