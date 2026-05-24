Στην πλήρη διερεύνηση του οπλισμού που εντοπίστηκε στην κατοχή του 42χρονου κακοποιού στο Μικρολίμανο στρέφονται οι Αρχές, την ώρα που παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ερωτήματα για το ενδεχόμενο σχεδιασμού εγκληματικής ενέργειας και την ύπαρξη συνεργών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα όπλα που κατασχέθηκαν έχουν ήδη αποσταλεί για βαλλιστικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν χρησιμοποιηθεί σε άλλες εγκληματικές ενέργειες. Ο 42χρονος έφερε τρία όπλα, εκ των οποίων το ένα ήταν έτοιμο προς χρήση, με σφαίρα στη θαλάμη και γεμιστήρα 30 φυσιγγίων, καθώς και έξι χειροβομβίδες, στοιχείο που, σύμφωνα με τις αρχές, καταδεικνύει τον υψηλό βαθμό επικινδυνότητας.

Παράλληλα, οι έρευνες επικεντρώνονται στον εντοπισμό ενός άνδρα που βρισκόταν μαζί του τη στιγμή του ελέγχου και διέφυγε κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ενώ δύο γυναίκες που ήταν στην ίδια παρέα προσήχθησαν στην Ασφάλεια.

Οι διωκτικές αρχές επιχειρούν να απαντήσουν σε βασικά ερωτήματα, όπως ο λόγος κατοχής του βαρύτατου οπλισμού, το αν σχεδίαζε κάποια ενέργεια, η πιθανή συμμετοχή του σε εγκληματική οργάνωση και ο χώρος διαμονής του.

Ο 42χρονος χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα επικίνδυνος κακοποιός, με βαρύ ποινικό παρελθόν που περιλαμβάνει ανθρωποκτονίες, απόπειρες ανθρωποκτονίας, ένοπλες ληστείες, βιασμούς και εκβιασμούς, γεγονός που εντείνει την κινητοποίηση των αρχών για την πλήρη χαρτογράφηση της δράσης του.

Πηγή: skai.gr

