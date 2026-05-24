Αττική: Συλλήψεις για διακίνηση μεγάλης ποσότητας ηρωίνης και κοκαΐνης -Βρήκαν εργαστήριο νόθευσης ναρκωτικών

Τρεις συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση άνω των 10 κιλών ηρωίνης και των 2 κιλών κοκαΐνης στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Εντοπίστηκε χώρος που λειτουργούσε αποκλειστικά ως εργαστήριο νόθευσης, επανατυποποίησης και επανασυσκευασίας ναρκωτικών.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της 22-05-2026 σε σταθμό υπεραστικών λεωφορείων στην Αττική, ο 71χρονος κατελήφθη να κατέχει υφασμάτινη σακούλα που περιείχε χάρτινο κουτί με ζευγάρι υποδήματα, στο εσωτερικό των οποίων βρέθηκε επιμελώς κρυμμένη αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία με «βραστή» κοκαΐνη, μικτού βάρους 20 γραμμαρίων, με σκοπό την αποστολή της.

Την ανωτέρω ποσότητα είχε προμηθευτεί την προηγούμενη μέρα από τον 58χρονο, ο οποίος δρούσε για λογαριασμό 52χρονου αλλοδαπού, έγκλειστου σε Σωφρονιστικό Κατάστημα, ο οποίος περιλαμβάνεται στη δικογραφία.

Ακολούθησαν διαδοχικές έρευνες σε κατάστημα και οικία του 58χρονου και της 55χρονης, καθώς και σε χώρο που χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά ως εργαστήριο νόθευσης, επανατυποποίησης και επανασυσκευασίας ναρκωτικών ουσιών, όπου εντοπίστηκαν συσκευασίες με μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης, ηρωίνης και κάνναβης.

Συνολικά, στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

10 κιλά και 508 γραμμάρια ηρωίνη,

2 κιλά και 261,5 γραμμάρια κοκαΐνη,

421 γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη,

36 γραμμάρια βραστή κοκαΐνη,

4 δισκία «ECSTASY»,

4.175 γραμμάρια άγνωστης χημικής σύστασης ουσίας σε βραχώδη μορφή,

πιστόλι,

6.120 ευρώ, 400 δολάρια Αμερικής, 1.800 λίρες Αγγλίας,180 κινέζικα γουάν, 80 ντίρχαμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, 116 πέσος Αργεντινής, 2.470 ρούπις Σρι Λάνκα, 12 ριγιάλ Κατάρ, 250 πέσος Δομινικανής Δημοκρατίας, 340 μπατ Ταιλάνδης, 121.000 ντονγκ Ταϊλάνδης, 21.000 γουάν Νότιας Κορέας, 450 δηνάρια Σερβίας, 475 λίρες Αιγύπτου,

Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο,

5 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

7 κινητά τηλέφωνα,

υδραυλική πρέσα και μεταλλικό καλούπι,

ηλεκτρικός αναδευτήρας,

πλήθος νάιλον συσκευασιών και ρολό νάιλον διαφανούς μεμβράνης.

Σημειώνεται ότι, το προσδοκώμενο όφελος από την πώληση των ναρκωτικών ουσιών που κατασχέθηκαν, σε συνδυασμό με το συνολικό χρηματικό ποσό που κατασχέθηκε, υπολογίζεται τουλάχιστον στα 339.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι –κατά περίπτωση- έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν για διάφορα αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

