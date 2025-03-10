Την προκήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας για το σύνολο των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση την Παρασκευή 21 Μαρτίου, αποφάσισε η ΠΟΕ-ΟΤΑ με βασικό αίτημα τη μονιμοποίηση των εργαζομένων στις κοινωνικές δομές των δήμων που απασχολούνται σε προγράμματα ΕΣΠΑ.

Την ίδια μέρα, στις 11:00 το πρωί, έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας (Δραγατσανίου 8-Αθήνα).

Η ΠΟΕ-ΟΤΑ αναφέρει σε δελτίο Τύπου ότι οι εργαζόμενοι απασχολούνται με επαναλαμβανόμενες πολυετείς συμβάσεις στις κοινωνικές δομές των δήμων (Κ.Δ.Α.Π., Κ.Δ.Α.ΠΜΕΑ, παιδικοί σταθμοί, Κέντρα Κοινότητας, κοινωνικές δομές), βιώνοντας εργασιακή ανασφάλεια «ιδιαίτερα αυτή την εποχή που τα προβλήματα χρηματοδότησης είναι υπαρκτά και ρεαλιστικά».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

