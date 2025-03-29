Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 29 Μαρτίου

Δεν γιορτάζει κάποιο όνομα σήμερα - Ανατολή ήλιου έχουμε στις 06:14 και δύση ήλιου: 18:45 - Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 31 λεπτά

Εορτολόγιο

Σήμερα, Σάββατο 29 Μαρτίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Μάρκου επισκόπου Αρεθουσίων και των Μαρτύρων Κυρίλλου διακόνου και των συν αυτοίς παρθένων και ιερωμένων.

Δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή.    

Ανατολή ήλιου: 06:14 - Δύση ήλιου: 18:45 - Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 31 λεπτά

Σελήνη 29.5 ημερών
 

Πηγή: skai.gr

