Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 29 Μαρτίου

Σήμερα, Σάββατο 29 Μαρτίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Μάρκου επισκόπου Αρεθουσίων και των Μαρτύρων Κυρίλλου διακόνου και των συν αυτοίς παρθένων και ιερωμένων.
Δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή.
Ανατολή ήλιου: 06:14 - Δύση ήλιου: 18:45 - Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 31 λεπτά
Σελήνη 29.5 ημερών
Πηγή: skai.gr
