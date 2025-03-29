Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Μακάριος: «Να φανούμε αντάξιοι της καταγωγής μας και της πίστεως που παραλάβαμε από τους πατέρες μας»

Την Παρασκευή, 28 Μαρτίου, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος, ο οποίος πραγματοποιεί ποιμαντική επίσκεψη στη Βικτώρια, μετέβη στον Ιερό Ναό του Αγίου Χαραλάμπους, στο προάστιο Templestowe της Μελβούρνης, και χοροστάτησε στην Ακολουθία της Δ’ Στάσης των Χαιρετισμών προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δέρβης κ. Ιεζεκιήλ και οι Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι Μελβούρνης κ. Κυριακός και Χώρας κ. Ευμένιος. Αθρόα ήταν η προσέλευση ευσεβών πιστών στην εκκλησία, ενώ ανάμεσά τους βρισκόταν η Γενική Πρόξενος της Ελλάδος στη Μελβούρνη κ. Δήμητρα Γεωργαντζόγλου.

Στο τέλος της κατανυκτικής Ακολουθίας, ο Αρχιεπίσκοπος απηύθυνε εμπνευσμένη ομιλία προς το εκκλησίασμα, παρουσιάζοντας καταρχάς την άμεση σύνδεση των Χαιρετισμών με τη Θεομητορική εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. «Στην πραγματικότητα ο Ευαγγελισμός στην Ορθόδοξη Εκκλησία εορτάζεται έξι φορές», παρατήρησε χαρακτηριστικά, συναριθμώντας τον κύριο εορτασμό του κοσμοσωτήριου αυτού γεγονότος (25η Μαρτίου) και τις πέντε Ακολουθίες των Χαιρετισμών, οι οποίες τελούνται τις Παρασκευές των πρώτων πέντε εβδομάδων της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, όπου ψάλλεται τμηματικά και ολόκληρος ο Ακάθιστος Ύμνος. «Σε όλο το κοντάκιο κατά την Ακολουθία των Χαιρετισμών αναφερόμαστε στο γεγονός του Ευαγγελισμού», υπενθύμισε, και ανέλυσε επιμέρους πτυχές των εξιστορούμενων στον Ύμνο γεγονότων.

Παράλληλα, ο Σεβασμιώτατος εστίασε στο βαθύτατο σεβασμό και την ευλάβεια που έχουν οι Έλληνες για το σεπτό πρόσωπο της Θεομήτορος. «Αγαπούμε την Παναγία μας, όμως μας αγαπάει και εμάς η Παναγία», σημείωσε εμφατικά. Προέβη δε σε μία σύντομη ιστορική αναδρομή στην πορεία του Γένους των Ελλήνων, για να καταδείξει ότι η Παναγία ήταν διαχρονικά «υπέρμαχος στρατηγός» στο πλευρό των προγόνων μας, ενισχύοντας και προστατεύοντάς τους στις δοκιμασίες που αντιμετώπιζαν και σε κάθε δύσκολη καμπή της ιστορίας. «Αν σήμερα έχουμε ένα κομμάτι γης ελεύθερο, που λέγεται Ελλάδα, αυτό το οφείλουμε στην πίστη των προγόνων μας στον Χριστό και στην Παναγία», υπογράμμισε μεταξύ άλλων, ενώ συνοψίζοντας απηύθυνε την πατρική παράκληση: «Μην ξεχνούμε τις ευεργεσίες της Παναγίας μας, αλλά και το πώς αγωνίστηκαν οι πρόγονοί μας να κρατήσουν την πίστη και τις παραδόσεις τους». «Και όχι μόνο να μην ξεχνούμε», επισήμανε, «αλλά και να φανούμε αντάξιοι της σπουδαίας καταγωγής που έχουμε και της πίστεως που παραλάβαμε από τους πατέρες μας. Τότε πραγματικά η Παναγία θα συνεχίσει να ευλογεί το Γένος μας και όλους τους Έλληνες, όπου γης».

Ο Αρχιεπίσκοπος ολοκλήρωσε την ομιλία του με θερμές πατρικές ευχές προς τους πιστούς ενόψει της εορτής της Αναστάσεως του Κυρίου, ενώ δεν παρέλειψε να χαιρετίσει την παρουσία του Ιερομονάχου εκ του Αγίου Όρους, π. Χριστοδούλου Καπέτα, ο οποίος κατά την τρέχουσα περίοδο ευρίσκεται στη Μελβούρνη και διακονεί το Μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. «Αισθανόμαστε μεγάλη πνευματική χαρά που βρίσκεστε ανάμεσα μας», ανέφερε ο Σεβασμιώτατος, «πρώτον, διότι σας αγαπούμε και σας εκτιμούμε ως πρόσωπο, και, δεύτερον, διότι στο πρόσωπό σας βλέπουμε το Άγιον Όρος που είναι το “Περιβόλι της Παναγίας μας” και θεωρούμε μεγάλη ευλογία την εδώ παρουσία σας».

Τέλος, τον Αρχιεπίσκοπο κ.κ. Μακάριο προσφώνησε με εγκάρδιους λόγους ο Ιερατικώς Προϊστάμενος της Ενορίας Αγίου Χαραλάμπους π. Ηλίας Κεντρωτής. Αντιφωνώντας, ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε τον π. Ηλία για τη θεοφιλή διακονία και την προσφορά του στην Ενορία και εξήρε το εκκλησιαστικό του ήθος, καθώς και την αφοσίωσή του στην Εκκλησία. «Η Παναγία να σας δίνει δύναμη για να συνεχίσετε τον αγώνα σας για τη δόξα του Χριστού και τη σωτηρία των ανθρώπων», του ευχήθηκε κατακλείοντας.

