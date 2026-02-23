Την τιμητική τους έχουν, σήμερα, Καθαρά Δευτέρα, τα θαλασσινά. Οι καταναλωτές έχουν μία ακόμα ευκαιρία να προμηθευτούν τα απαραίτητα για το σαρακοστιανό τραπέζι καθώς οι αγορές στη Βαρβάκειο στην Αθήνα, και στο Καπάνι στη Θεσσαλονίκη, θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι και το μεσημέρι.

Η επάρκεια των αγαθών είναι ικανοποιητική, οι τιμές ωστόσο «τσιμπημένες» κατά 10-15% σε σχέση με πέρυσι. Οι κατεψυγμένες γαρίδες ξεκινούν από 13 ευρώ το κιλό, τα θράψαλα και τα καλαμάρια από 8 ευρώ, τα μύδια από 6 και οι κατεψυγμένες σουπιές από 10-12 ευρώ το κιλό. Ακριβό είναι φέτος το φρέσκο χταπόδι που η τιμή του κυμαίνεται στα 22-24 ευρώ, ενώ πέρυσι ήταν στα 18 ευρώ. Η τιμή του φρέσκου καλαμαριού ξεκινάει επίσης από τα 22 ευρώ το κιλό.

Η Βαρβάκειος αγορά που παρέμεινε ανοιχτή όλη τη νύχτα θα κλείσει σήμερα περίπου τις 12:00.

Επίσης στη Θεσσαλονίκη το Καπάνι, θα παραμείνει ανοιχτή σήμερα Καθαρά Δευτέρα μέχρι τις 14:00 προκειμένου να προμηθευτούν όσοι δεν πρόλαβαν θαλασσινά για το σαρακοστιανό τραπέζι.

Ποια σούπερ μάρκετ θα είναι ανοικτά

Κλειστά αναμένονται να είναι η πλειονότητα των σούπερ μάρκετ σήμερα Καθαρά Δευτέρα, ωστόσο κάποια καταστήματα θα παραμείνουν ανοικτά.

Συγκεκριμένα, κλειστές θα είναι οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, Μασούτης, Γαλαξίας, και Κρητικός.

Ωστόσο ορισμένα καταστήματα των myMarket σε Αθήνα και σε επαρχία, θα λειτουργήσουν με ωράριο 08:00 έως τις 14:00, τα Lidl με ωράριο από τις 07:45 έως τις 16:00. Τα καταστήματα τύπου Shop & Go, και οι αλυσίδες OK! Markets και Bazaar θα λειτουργήσουν κανονικά, τα περισσότερα με διευρυμένο ωράριο.

Επίσης την Καθαρά Δευτέρα προβλέπεται να λειτουργήσουν κανονικά οι φούρνοι, τα συνοικιακά ιχθυοπωλεία, οι λαϊκές αγορές σε όλους τους δήμους, τα ζαχαροπλαστεία, τα περίπτερα, οι καφετέριες, οι ταβέρνες και λοιπά καταστήματα εστίασης.

Κανονικά οι λαϊκές αγορές

Κανονικά θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας, όπως αναφέρει η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΛΑ) σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Επιπλέον, σημειώνονται τα εξής:

«Με ποιότητα, μεγάλη ποικιλία και πραγματικά χαμηλές τιμές, οι λαϊκές αγορές παραμένουν η σταθερή επιλογή για το γιορτινό τραπέζι και την Καθαρά Δευτέρα.

Από νωρίς το πρωί, σε κάθε γειτονιά, οι πάγκοι των λαϊκών αγορών θα διαθέτουν, όπως πάντα, φρέσκα θαλασσινά, φρούτα και λαχανικά, χαλβάδες, ελιές, ταραμά, όσπρια και όλα τα παραδοσιακά σαρακοστιανά εδέσματα.

Σας περιμένουμε στις λαϊκές αγορές της γειτονιάς σας για τις αγορές της ημέρας, με φρεσκάδα, εξυπηρέτηση και τιμές που στηρίζουν κάθε οικογένεια».

