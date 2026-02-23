Με τραγούδια, παραδοσιακούς χορούς, σαρακοστιανά εδέσματα και με το πατροπαράδοτο έθιμο του πετάγματος του χαρταετού θα γιορταστούν και φέτος τα Κούλουμα, σε κάθε γωνιά της χώρας.

Δήμοι και πολιτιστικοί σύλλογοι έχουν προγραμματίσει για την Καθαρά Δευτέρα, η οποία και σηματοδοτεί την έναρξη της Σαρακοστής, εκδηλώσεις σε πλατείες, λόφους και παραθαλάσσιους χώρους, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να συμμετάσχουν στο παραδοσιακό αντάμωμα. Οι χαρταετοί θα μετατρέψουν τον ουρανό σε έναν απέραντο πίνακα ζωγραφικής με δεκάδες χρώματα και σχήματα.

Στο επίκεντρο των εκδηλώσεων θα βρίσκονται οι παραδοσιακοί χοροί και τα δημοτικά τραγούδια ενώ θα προσφέρονται σαρακοστιανά εδέσματα, με πρωταγωνίστρια την παραδοσιακή λαγάνα, τα θαλασσινά, τον χαλβά και άλλα νηστίσιμα.

Αθήνα: Κούλουμα στον Λόφο Φιλοπάππου

Η Αθήνα θα υποδεχθεί όπως πάντα τη Σαρακοστή στον Λόφο του Φιλοπάππου. Από νωρίς το πρωί, ο Λόφος γεμίζει με οικογένειες και παρέες που απολαμβάνουν το πέταγμα του χαρταετού, με φόντο την Ακρόπολη. Η γιορτινή ατμόσφαιρα πλαισιώνεται από μουσική και αυθόρμητα πικνίκ, τιμώντας το έθιμο της ημέρας και σηματοδοτώντας την έναρξη της Σαρακοστής.

Στις 11:00 η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων θα καλωσορίσει το κοινό, ενώ μισή ώρα αργότερα θα ξεκινήσει ένα νησιώτικο γλέντι με τους Νίκο Οικονομίδη και Κυριακή Σπανού. Θα προσφερθούν δωρεάν πλούσια σαρακοστιανά εδέσματα.

«Την Καθαρά Δευτέρα στον Λόφο του Φιλοπάππου, κρατάμε ζωντανή την παράδοση με μουσική, σαρακοστιανά εδέσματα και χαρταετούς στον ουρανό της πόλης», δήλωσε ο δήμαρχος Χάρης Δούκας.

Πειραιάς: Καθαρά Δευτέρα στην παραλία Φρεαττύδας

Σήμερα Καθαρά Δευτέρα στις 12:00, η Παραλία Φρεαττύδας γίνεται το επίκεντρο της γιορτής, με ένα μεγάλο γλέντι με ζωντανή μουσική και χορό, σε ένα αυθεντικό «πανηγύρι» δίπλα στη θάλασσα. Ένα μουσικό ταξίδι στα νησιά μας και στις ρίζες της λαϊκής μας παράδοσης.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός θα βρίσκεται εκεί, προσφέροντας σε όλους σαρακοστιανά εδέσματα, την παραδοσιακή λαγάνα, χαλβά και καλό κρασί, δίνοντας γεύση στη μεγάλη αυτή γιορτή, ενώ μικροί και μεγάλοι θα συμμετάσχουν στο παραδοσιακό πέταγμα του χαρταετού.

Ο αγαπημένος ερμηνευτής Βαγγέλης Κονιτόπουλος μαζί με τους Νίκο Χατζόπουλο στο βιολί, Νίκο Φιλιππίδη στο κλαρίνο και μια ομάδα 10 καλλιτεχνών δημιουργούν μια ατμόσφαιρα κεφιού και χορού με νησιώτικα και παραδοσιακά τραγούδια. Επίσης θα συμμετάσχουν οι: Μιχάλης Κονιτόπουλος, Φωτεινή Κυριακίδου, Στέλιος Κούτσουκος, Δημήτρης Ρέππας, Παύλος Διαμαντόπουλος και Γιώργος Καρελιώτης. H Φιλαρμονική Ορχήστρα Πνευστών του Δήμου Πειραιά θα συνοδεύσει μουσικά την εκδήλωση.

Σε περίπτωση βροχής, η εκδήλωση θα γίνει στο 1ο Γενικό Λύκειο Καλλίπολης (Χατζηκυριακού 27).

Κούλουμα στον Δήμο Θεσσαλονίκης

Με αναβίωση πατροπαράδοτων εθίμων, χορούς και τραγούδια θα γιορτάσουν τα Κούλουμα οι Θεσσαλονικείς.

Στην Πλατεία Τσιάτρα, στο Σέιχ Σου, από τις 11:00 έως τις 15:00 η εκδήλωση θα περιλαμβάνει αναβίωση πατροπαράδοτων εθίμων με τη διανομή παραδοσιακών εδεσμάτων και χαρταετών. Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν: Παραδοσιακή μουσική ορχήστρα και θα συμμετέχουν χορευτικά συγκροτήματα της πόλης.

Στην Πλατεία Μικρασιατικού & Θρακικού Ελληνισμού του Πολιτιστικού Κέντρου Τούμπας, (Γρ. Λαμπράκη και Κλεάνθους 57) από τις 11:00 έως τις 15:00. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει παραδοσιακό γλέντι με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων Τούμπας, συνοδεία ζωντανής ορχήστρας και διανομή νηστίσιμων εδεσμάτων και κρασιού στους παρευρισκόμενους.

Στο άλσος της Νέας Ελβετίας, από τις 11:00 έως τις 15:00. Η εκδήλωση περιλαμβάνει την αναβίωση πατροπαράδοτων εθίμων (διανομή παραδοσιακών εδεσμάτων κ.ά.), καθώς και τη συμμετοχή παραδοσιακών χορευτικών σχημάτων.

Στην αυλή του παλιού Δημοτικού Σχολείου Τριανδρίας, από τις 11:00 έως τις 15:00, με κρασί, εδέσματα, μουσική και τη συμμετοχή της Εθελοντικής Χορευτικής Ομάδας Τριανδρίας.

Βόλος: Κούλουμα με μουσική και δωρεάν σαρακοστιανά

Με υπαίθριο γλέντι, ζωντανή μουσική και δωρεάν σαρακοστιανά εδέσματα γιορτάζεται η Καθαρή Δευτέρα, στο Βόλο και τη Νέα Αγχίαλο.

Στην παραλία του Βόλου, στο τμήμα μεταξύ Αγίου Κωνσταντίνου και Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο πάρκο, θα στηθεί στις 12:00 μπουφές με σαρακοστιανά εδέσματα. Το μουσικό πρόγραμμα της εκδήλωσης για τα Κούλουμα έχουν αναλάβει μουσικοί σε συνεργασία με τον Δημήτρη Γακιόπουλου και το σχήμα «Διπλοπενιές».

Στη Δημοτική Κοινότητα Νέας Αγχιάλου, οι εορταστικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στον παραλιακό πεζόδρομο, στο Δημοτικό Πάρκο. Το πρόγραμμα θα ανοίξουν στις 12:00 χορευτικά συγκροτήματα της Νέας Αγχιάλου, παρουσιάζοντας τοπικούς χορούς, ενώ θα ακολουθήσει μπουφές με σαρακοστιανά εδέσματα και κρασί για τους παρευρισκόμενους.

Πηγή: skai.gr

