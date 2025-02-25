Μέτσοβο: Γάλα γαϊδούρας με αγάπη και μεράκι

Το γάλα γαϊδούρας έχει ευεργετικές ιδιότητες και καταναλώνεται κυρίως από όσους έχουν δυσανεξία στη λακτόζη, όπως αναφέρει εκπρόσωπος της Φάρμας Μετσόβου στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα».

Η Φάρμα Μετσόβου παράγει βιολογικό γάλα γαϊδούρας, αλλά και διάφορα ζυμαρικά και καλλυντικά που βασίζονται στο γάλα. «Τα ζυμαρικά μας είναι με 100% βιολογικό γάλα γαϊδούρας για να μπορεί να το πάρει ένα παιδάκι και να ανεβάσει το ανοσοποιητικό του, ένας αθλητής να πάρει την πρωτεΐνη και την ενέργεια [που χρειάζεται] γιατί το γάλα γαϊδούρας δεν έχει καθόλου λιπαρά. Είμαστε μία μεγάλη μονάδα. Έχουμε βγει στην αγορά από το 2016», προσθέτει εκπροσωπος της Φάρμας Μετσόβου.

Η Κλεοπάτρα έκανε μπάνιο με το γάλα γαϊδούρας, γιατί έχει τόσο ευεργετικές ιδιότητες για το δέρμα, που θεραπεύει το δέρμα από πανάδες, εκζέματα και άλλα. Τα γαϊδουράκια προέρχονται όλα από ελληνικές φυλές. Χαρακτηριστική απόδειξη για αυτό είναι η άσπρη μουσούδα, το άσπρο μάτι και η άσπρη κοιλιά.

Πηγή: skai.gr

