Την αλλαγή του νόμου 4957 από το 2022 για τη διαγραφή των «αιωνίων» φοιτητών στο τέλος Αυγούστου ζητεί από το υπουργείο Παιδείας η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μάλιστα σε απόφασή της προτείνει συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση, η οποία προβλέπει την κατ' εξαίρεσιν μη διαγραφή των φοιτητών. Η αξιολόγηση της αίτησης κάθε φοιτητή θα γίνεται από τα αρμόδια όργανα του ιδρύματος.

Η απόφαση του ιστορικού ιδρύματος έρχεται σε συνέχεια ανάλογου προβληματισμού που υπάρχει στη Σύνοδο Πρυτάνεων και την πανελλήνια ομοσπονδία πανεπιστημιακών ΠΟΣΔΕΠ. Από την πλευρά του, υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου Παιδείας, μιλώντας στην «Καθημερινή», δήλωσε ότι «η πρόταση του ΕΚΠΑ συνιστά μη εφαρμογή του νόμου, κάτι που δεν γίνεται αποδεκτό». Μάλιστα, ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης, στην τελευταία -τον περασμένο Δεκέμβριο- συνεδρίαση της Συνόδου Πρυτάνεων επιφυλάχθηκε στο αίτημα πρυτάνεων να επανεξεταστεί κατά περίπτωση και πανεπιστήμιο το ζήτημα των διαγραφών των φοιτητών. Επίσης, τόνισε στους πρυτάνεις ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων είναι υπέρ του μέτρου των διαγραφών.

«Άδικη απόφαση»

Όπως παρουσιάζει η «Καθημερινή», η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αθηνών σε ομόφωνη απόφασή της προτείνει τη «διεύρυνση της δυνατότητας της κατ' εξαίρεση υπέρβασης της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης για λόγους ανωτέρας βίας ή αιτιολογημένης αδυναμίας υποβολής δήλωσης μαθημάτων ή συμμετοχής στις εξετάσεις».

Άλλωστε, όπως ορίζει η Σύγκλητος:

οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τον χρόνο φοίτησης (ν+2 έτη) δεν απολαμβάνουν των προνομίων και των διευκολύνσεων (δωρεάν παροχή συγγραμμάτων, δωρεάν σίτιση, στέγαση, μειωμένο εισιτήριο κλπ) κια δεν επιβαρύνουν οικονομικά τον προϋπολογισμό του ΑΕΙ του κράτους.

η εξομοίωση των φοιτητών που για πολλά χρόνια παραμένουν ανενεργοί (δεν υποβάλλουν δήλωση μαθημάτων και δεν συμμετέχουν σε εξετάσεις) και φοιτητών, οι οποίοι είναι συνεπείς με τις υποχρεώσεις αυτές (υποβάλλουν τη σχετική δήλωση μαθημάτων και συμμετέχουν στις εξετάσεις) και ενδεχομένως απαιτείται μικρός αριθμός μαθημάτων για να περατώσουν τις σπουδές τους, καθιστά την οριοζόντια απόφαση διαγραφής άδικη και σε κάθε περίπτωση αναποτελεσματική όσον αφορά τον επιδιωκόμενο σκοπό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πανεπιστημίου Αθηνών, οι φοιτητές του οι οποίοι δεν προσέρχονται στις εξετάσεις κια δεν εγγράφονται, υπολογίζονται σε ποσοστό 66% όσων έχουν υπερβεί την ανώτατη διάρκεια φοίτησης (ν+2) και οι φοιτητές που παραμένουν ενεργοί (συμμετέχουν στις εξετάσεις), υπολογίζονται σε ποσοστό 33% επί όσων έχουν υπερβεί την ανώτατη διάρκεια φοίτησης.

Παρατηρητήριο ανά σχολή

Ευρύτερα πάντως η Σύγκλητος του ΕΚΠΑ αναφέρει ότι «η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των σπουδών αποτελεί σύνθετο κια διαχρονικό φαινόμενο όχι μόνο στα ΑΕΙ της χώρας, αλλά και σε αυτά του εξωτερικού. Τα αίτια είναι θεσμικά, ακαδημαϊκά, κοινωνικά, οικονομικά και προσωπικά». Προτείνει μάλιστα τη δημιουργία παρατηρητηρίου ανά ΑΕΙ και ανά σχολή που θα παρακολουθεί τη ροή του φοιτητικού πληθυσμού και θα πραγματοποιεί συνεχώς έρευνες, οι οποίες θα επιτρέπουν τη διαμόρφωση σαφούς εικόνας για την υφιστάμενη κατάσταση και τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Πάντως, ήδη υπάρχουν πανεπιστήμια που προετοιμάζουν τους φοιτητές ενημερώνοντάς τους για τη διαγραφή. Ενδεικτικά, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας έχει καταρτίσει πεντασέλιδο πίνακα με όλες τις περιπτώσεις φοιτητών ανά έτος εισαγωγής. Την ίδια στογμή, στελέχη του υπουργείου Παιδείας αναφέρουν ότι από τα υπάρχοντα στοιχεία από όλα τα ΑΕΙ πολύ λίγοι είναι εκείνοι που εκδήλωσαν πρόθεση ενδιαφέροντος να πάρουν πτυχίο μετά την ανακοίνωση περί εφαρμογής του νόμου και της επικείμενης διαγραφής τους.

Πηγή: skai.gr

