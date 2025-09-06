Λογαριασμός
Φωτιά σε διαμέρισμα στην Αγία Παρασκευή

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος 

Φωτιά

Φωτιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου σε διαμέρισμα 2ου ορόφου στην Αγία Παρασκευή, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική. 

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος και δεν έχουν αναφερθεί εγκλωβισμένοι. 

Στο σημείο έσπευσε  και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε προληπτικά κάποια άτομα. 

Αγία Παρασκευή Φωτιά
