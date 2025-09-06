Λογαριασμός
Εκτεταμένη διακοπή ρεύματος σε περιοχές του Πειραιά

Καταγράφονται προβλήματα στην ηλεκτροδότηση σε σπίτια αλλά και φωτεινούς σηματοδότες - Πότε αναμένεται αποκατάσταση του προβλήματος 

Ρεύμα

Σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση αντιμετωπίζει μεγάλο μέρος του Πειραιά, λόγω βλάβης στη γραμμή μέσης τάσης.

Συγκεκριμένα, καταγράφονται προβλήματα στην ηλεκτροδότηση σε σπίτια αλλά και φωτεινούς σηματοδότες σε μεγάλο μέρος του Πειραιά, όπως την Αμφιάλη, τον Κορυδαλλό, τα Ταμπουριά, το Λιμάνι του Πειραιά και τη Δραπετσώνα. 

Προβλήματα έχουν αναφερθεί επίσης στην Ακτή Μιαούλη, την περιοχή της Αγοράς, το Ικόνιο, το Νέο Φάληρο, τη Νίκαια, την Πειραϊκή, το Χατζηκυριάκειο, την Κοκκινιά και το Κερατσίνι. 

Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, η αποκατάσταση του προβλήματος αναμένεται μετά τις 10 το πρωί.

