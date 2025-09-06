Εκτεταμένη διακοπή ρεύματος σε περιοχές του Πειραιά

Σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση αντιμετωπίζει μεγάλο μέρος του Πειραιά, λόγω βλάβης στη γραμμή μέσης τάσης.

Συγκεκριμένα, καταγράφονται προβλήματα στην ηλεκτροδότηση σε σπίτια αλλά και φωτεινούς σηματοδότες σε μεγάλο μέρος του Πειραιά, όπως την Αμφιάλη, τον Κορυδαλλό, τα Ταμπουριά, το Λιμάνι του Πειραιά και τη Δραπετσώνα.

Προβλήματα έχουν αναφερθεί επίσης στην Ακτή Μιαούλη, την περιοχή της Αγοράς, το Ικόνιο, το Νέο Φάληρο, τη Νίκαια, την Πειραϊκή, το Χατζηκυριάκειο, την Κοκκινιά και το Κερατσίνι.

Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, η αποκατάσταση του προβλήματος αναμένεται μετά τις 10 το πρωί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.