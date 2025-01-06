Ελεύθερη είναι σήμερα η πρόσβαση του επιβατικού κοινού στο Μετρό Θεσσαλονίκης.

Η σχετική απόφαση ανακοινώθηκε από την Εταιρεία Λειτουργίας και Συντήρησης του Μετρό Θεσσαλονίκης, THEMA S.A. «λόγω της αποδεδειγμένα αυξημένης επιβατικής κίνησης κατά τη διάρκεια των αργιών και εορτών». Δωρεάν ήταν οι μετακινήσεις του επιβατικού κοινού με το Μετρό Θεσσαλονίκης και χθες Κυριακή 5/1/2025.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.