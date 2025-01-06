Στη σύλληψη τριών ανηλίκων που προέβαιναν συστηματικά σε ληστείες και διακεκριμένες κλοπές σε βάρος ηλικιωμένων σε περιοχές του Πειραιά, προχώρησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά σε συνεργασία με τα Τμήματα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου και Μοσχάτου, καθώς και του Τμήματος Ασφάλειας 'Αμφισσας.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα προέκυψε η εμπλοκή των ανωτέρω σε τέσσερις περιπτώσεις ληστειών και δύο απόπειρες σε οικίες, καθώς και δύο περιπτώσεις κλοπής, από τις οποίες μία σε οικία και μία στο δρόμο σε περιοχές του Πειραιά.

Σημειώνεται ότι οι συλληφθέντες έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για διάπραξη κλοπών σε οικίες.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, έπειτα από εμπεριστατωμένη διενεργηθείσα προανάκριση και κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και συλλογής στοιχείων, τα μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον από τα μέσα Νοεμβρίου του 2024, συγκρότησαν και εντάχθηκαν επιχειρησιακά σε δομημένη οργάνωση με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους με σκοπό την τέλεση ένοπλων ληστειών σε οικίες σε βάρος ηλικιωμένων ατόμων, αλλά και διακεκριμένων περιπτώσεων κλοπών σε οικίες με σκοπό να αποκομίσουν παράνομα οφέλη.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι ανήλικοι έχοντας ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά τους προσώπου τους, εισέρχονταν σε οικίες, παραβιάζοντας τις θύρες ή τις μπαλκονόπορτες.

Στη συνέχεια, με απειλή μαχαιριού, αεροβόλου πιστολιού ή με χρήση βίας ακινητοποιούσαν τα θύματά τους ή τους φίμωναν σε κάποιες περιπτώσεις με διάφορα ενδύματα και έπειτα αφαιρούσαν χρήματα, κοσμήματα και κινητά τηλέφωνα.

Για τον τερματισμό της δράσης τους συστάθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών, οι οποίοι εντόπισαν τρία από τα μέλη της οργάνωσης και τους οδήγησαν στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά όπου πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση και συνελήφθησαν.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία στην οποία περιλαμβάνεται και έτερος ανήλικος τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητείται, ενώ συμπεριλαμβάνονται και -4- άτομα, γονείς των εμπλεκομένων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν σε οικίες, καθώς και στην κατοχή των κατηγορουμένων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν είδη ρουχισμού που φορούσαν κατά τη διάπραξη των ληστειών, καθώς και κινητά τηλέφωνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.