Αγωνία για την κατάσταση της υγείας του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας, Αναστάσιου, ο οποίος νοσηλεύεται στον «Ευαγγελισμό» από τις 3 Ιανουαρίου.

Η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε και σύμφωνα με ανακοίνωση της Διοίκησης του Νοσοκομείου, «η κατάσταση της υγείας του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αλβανίας, Αναστάσιου, εκτιμάται ως κρίσιμη από τους θεράποντες ιατρούς». Ωστόσο, προς το παρόν δεν θα εισαχθεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση από το ιατρικό προσωπικό του Νοσοκομείου.

Χθες Κυριακή στον «Ευαγγελισμό» βρέθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ενημερώθηκε για την πορεία της υγείας του Αρχιεπισκόπου από τη γιατρό που τον παρακολουθεί, την καθηγήτρια Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας Αναστασία Κοττανίδου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας νοσηλεύτηκε από τις 30 Δεκεμβρίου σε Νοσοκομείο των Τιράνων με εποχική ίωση, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε και διακομίσθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην Αθήνα με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.