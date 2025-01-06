Ακόμη ένα περιστατικό ωμής βίας εκτυλίχθηκε το Σάββατο το βράδυ στην κεντρική πλατεία της Λιβαδειάς, όπου τρεις νεαροί, δηλαδή δυο αδέρφια και ένας 20χρονος από τον Ορχομενό, διασκέδαζαν σε νυχτερινό κέντρο.

Όπως μετέδωσε στον ΣΚΑΪ ο Βασίλης Τζουβάνος, κάποια στιγμή οι νεαροί φαίνεται να βγήκαν έξω από το κατάστημα εστίασης και άρχισαν να καβγαδίζουν. Τότε ένας από τα δυο αδέρφια τράβηξε μαχαίρι και τραυμάτισε τον 20χρονο, ο οποίος όμως μπόρεσε και κάλεσε βοήθεια.

Οι δύο δράστες αναζητούνται από την Αστυνομία προκειμένου να συλληφθούν.

Πηγή: skai.gr

